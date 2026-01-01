Zee Rajasthan
Rajasthan: आमेर फोर्ट में हाथी की सूड़ दे रही नए साल की बधाई! देसी-विदेशी पर्यटक ले रहे सेल्फी

Jaipur News:  राजस्थान के जयपुर का आमेर फोर्ट देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है. यहां लोग हाथी सफारी का लुफ्त उठा रहे. वहीं, सजे-धजे हाथी सूंड पर हैप्पी न्यू ईयर लिखकर पर्यटकों को नए साल की बधाई दे रहे हैं. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 01, 2026, 02:22 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 02:22 PM IST

Jaipur News: नववर्ष की पहली किरण के साथ आमेर फोर्ट में सजे धजे हाथी और साल पहले दिन को खूबसूरत बना रहे. शाही लवाजमे में सजे-धजे हाथियों पर बैठकर देसी-विदेशी पर्यटक आमेर महल पर हाथी सफारी का लुफ्त उठा रहे. राजस्थान के शाही ठाठ-बाठ और पारंपरिक कला-संस्कृति में हाथियों की विशेष भूमिका देखी जा रही है. आमेर फोर्ट की हाथी सफारी राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है.

आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि प्रदेश के एकमात्र मोन्यूमेंट विश्वविख्यात आमेर फोर्ट पर हाथी सफारी देश-दुनिया में प्रसिद्ध है. नववर्ष के स्वागत में शाही लवाजमें के साथ हाथी भी सज धजकर पर्यटकों का स्वागत कर रहे है. सूंड पर हैप्पी न्यू ईयर लिखकर पर्यटकों को नए साल की बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे.

शाही लवाजमें में सजे धजे हाथी भी आकर्षित-रोमांचित दिखाई दे रहे. वहीं, पर्यटकों में सजे-धजे हाथियों के साथ सेल्फी का क्रेज देखा जा रहा है. अलसुबह से ही हजारों की तादाद में देशी-विदेशी पर्यटक आमेर फोर्ट पहुंच रहे. अल्बर्ट हॉल, हवामहल, जंतर-मंतर, जलमहल, नारगढ़ फोर्ट समेत आमेर फोर्ट पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का भ्रमण देखे जा रहे हैं. आमेर के हाथी पालक अकरम खान ने बताया कि आमेर के हाथी स्टैंड पर हाथी के शरीर पर नववर्ष की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर लिखकर पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा.

वहीं, देसी-विदेशी पर्यटक हाथियों के शरीर पर हैप्पी न्यू ईयर लिखे बधाई संदेश के पास खड़े होकर सेल्फी लेकर यादों को कैमरों में कैद कर रहे. आमेर महल पर देसी-विदेशी पर्यटक हैप्पी न्यू ईयर बोलकर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं भी दे रहे.

हाथी पालक आसिफ खान ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली वन्यजीव हाथी उसके आकार और व्यवहार के आधार पर ही सजाया गया है. हाथी और महावत की दिनचर्या सुबह 4:00 बजे से रात को 8:00 बजे तक रहती है, जिससे हाथी और महावत की आपस में गहरी दोस्ती भी हो जाती है. हाथी को प्राकृति चोक पाउडर से सजाने का काम किया गया है.

रंग-बिरंगे रंगों से हाथी पर फुल-पत्ती से सजाकर तैयार किया गया है. वहीं, हाथी को शाही अंदाज में सजाने के लिए मेटल का शाही हौदा कपड़े के झूल जो कि लाल रंग के बने होते है रूमाल, कंठा समेत आभूषण सिल्वर पॉलिस के होंगे और हाथी के सिर पर श्री का आभूषण भी लगाया जाएगा. यह सभी आभूषण पहनने के बाद हाथी की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे. हाथी गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान ने बताया कि धरती के सबसे भारी वन्यजीव को ट्रक की सहायता से प्रदेश के विभिन्न जिलों में शादियों की शोभा बढ़ाने के लिए भेजा जाता है.

आमेर महल के गाइड महेश शर्मा ने बताया कि रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. सबसे ज्यादा सैलानी आमेर महल देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसमें आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट सहित सभी पर्यटन स्थल पर इन दिनों पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है.

आमेर महल में देशी -विदेशी पर्यटक लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे है. वहीं, हाथी सवारी का भी पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. पर्यटक हाथियों पर सवार होकर आमेर महल पहुंच रहे है. सैलानियों के लिए आमरे महल फोटो खींचवाने के लिए पहली पसंद बन रहा है.

