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Jaipur News : विकास और आस्था की जंग, कब तक सुलझेगा 850 बीघा का विवाद ?

Jaipur News : जयपुर के पास दूदू में तपती गर्मी में संतों का हठयोग जारी है. 850 बीघा जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए संतों ने जीवित समाधि की चेतावनी दे रखी है. सवाल ये कि विकास और आस्था की जंग में ये विवाद कब तक सुलझेगा ?

Edited byPragati PantUpdated byPragati Pant
Published: May 11, 2026, 11:06 AM|Updated: May 11, 2026, 11:20 AM
Jaipur News : विकास और आस्था की जंग, कब तक सुलझेगा 850 बीघा का विवाद ?
Image Credit: Bhairana Dham Dispute

Jaipur News :जयपुर के पास दूदू स्थित भैराणा धाम में पिछले 26 दिनों से तपस्या का दौर जारी है. भीषण गर्मी में जहां आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है, वहां साधु-संतों का ये हठयोग सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गया है. संतों के खोदे गए एक दर्जन गड्ढे इस बात का प्रतीक हैं कि मामला अब केवल ज्ञापन देने तक सीमित नहीं रहा. दो दिन का अल्टीमेटम और हनुमान बेनीवाल के साथ जयपुर कूच की तैयारी ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं.

एक तरफ राजस्थान सरकार और रीको 290 करोड़ रुपये की लागत से 38 सड़कों का जाल बिछाकर औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ संतों का सवाल है कि 850 बीघा में फैले हजारों पेड़ों और लाखों जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर ये प्रोजेक्ट सवाल खड़ें करने वाला है. विकास का ये पहिया कहीं पर्यावरण की बलि तो नहीं ले रहा ? दरअसल विवाद का जवाब "संतुलित विकास" में छिपा है.

साधु-संतों का आरोप है कि भैराणा धाम के पास 850 बीघा में रीको एरिया का विस्तार किया जा रहा है. हजारों पेड़ों को काट दिया गया और दो से तीन लाख जीव जंतुओं पर खतरा मंडराया हुआ है.साधु-संतों की मांग है कि दादू पालकां भैराणा धाम के आसपास औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाले विस्तार को रोका जाए. क्योंकि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले रसायन और प्रदूषण से क्षेत्र का पर्यावरण लगातार प्रभावित हो रहा है.

समाधान का रास्ता है- इको-सेंसिटिव और स्पिरिचुअल बफर ज़ोन- यानि की इस इलाके को ऐसा जोन बनाया जाए- जहां भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर रोक हो. उद्योगों को धाम और आबादी से सुरक्षित दूरी पर शिफ्ट कर ग्रीन इंडस्ट्रियल मॉडल को अपना लिया जाए. हर नई इकाई के लिए सख्त पर्यावरणीय मंजूरी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और साथ ही साथ बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अनिवार्य कर दिया जाए.


भैराणा धाम के आस पास कम्पेन्सेटरी फॉरेस्ट ज़ोन विकसित किया जाए, जिसकी निगरानी स्थानीय संत समाज और ग्रामीणों खुद ही कर ले. सरकार चाहे तो यहां धार्मिक पर्यटन, गौ-आधारित जैविक खेती, हर्बल पार्क और ईको-टूरिज्म जैसे मॉडल विकसित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे सकती है. इन सुझावों के अलावा अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हों तो कमेंट करके बताएं और भैराणा धाम आंदोलन पर अपनी राय रखें.

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About the Author

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 साल से ज्यादा का मीडिया अनुभव है. उन्होंने टीवी से शुरुआत करके डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वे नई तकनीक को जल्दी सीखती हैं और बदलते ट्रेंड के साथ खुद को आसानी से ढाल लेती हैं. खबरों के नए एंगल खोजकर उन्हें आसान और असरदार तरीके से पेश करना उनकी खासियत है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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