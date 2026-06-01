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जयपुर में गहराया जल संकट! बीसलपुर के 173 करोड़ के पानी के फिल्टर प्लांट में मिट्टी ही मिट्टी

जयपुर की जलापूर्ति के लिए बीसलपुर-सुरजपुरा फिल्टर प्लांट तकनीकी खामियों के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है. 173 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्लांट की 5 में से 4 यूनिटों में गंभीर समस्याएं हैं, जिसके चलते 220-225 एमएलडी पानी फिल्टर होने के बजाय केवल 130 एमएलडी पानी ही साफ हो पा रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jun 01, 2026, 05:19 PM|Updated: Jun 01, 2026, 05:19 PM
जयपुर में गहराया जल संकट! बीसलपुर के 173 करोड़ के पानी के फिल्टर प्लांट में मिट्टी ही मिट्टी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: जयपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर प्रोजेक्ट में पानी से मिट्टी साफ करने वाले फिल्टर प्लांट मिट्टी का प्लांट बन गया. तकनीकी खामियों की वजह से प्लांट से क्षमता के मुताबिक पानी फिल्टर नहीं हो. अब भीषण गर्मी में जयपुर को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा.

4 यूनिट में मिट्टी ही मिट्टी
स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरें बीसलपुर सुरजपुरा फिल्टर प्लांट की है. पहली तस्वीर एक यूनिट की है, जिसमें पानी साफ दिखाई दे रहा है जबकि दूसरी तस्वीर मे आपको मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है. सुरजपुरा से आई एक्सक्लूसिव दो तस्वीरों ने बीसलपुर प्रोजेक्ट की पोल खोल दी.

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नया फिल्टर प्लांट 3 साल पहले शुरू होना था, इसके निर्माण में तकनीकी खामियां इतनी कि इस प्लांट को अब तक ठीक नहीं किया जा सका. 173 करोड़ के फिल्टर की 5 यूनिट में से 4 यूनिट में मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी. जिम्मेदार फर्म GCKC कंपनी और पीएचईडी इंजीनियर्स की बड़ी तकनीकी खामियों के कारण जयपुर को 3 साल से नए बिगड़े हुए फिल्टर प्लांट के कारण पूरा पानी नहीं मिल रहा. सूत्रों की मुताबिक, ड्राइंग डिजाइन के अनुसार GCKC कंपनी ने काम नहीं किया, जिसका खामियाजा जयपुर को जनता को भुगतना पड़ रहा है. सरकार के 173 करोड़ खर्च करने के बावजूद GCKC फिल्टर प्लांट से बीसलपुर के पानी को साफ नहीं कर पा रहा.

जयपुर की अधूरी प्यास
सुरजपुरा के नए फिल्टर प्लांट से 2024 की गर्मियों से पानी को फिल्टर होकर सप्लाई होना था लेकिन 3 गर्मियों से जयपुर की प्यास अधूरी है. तीन साल से जयपुर को इस फिल्टर प्लांट के कारण पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जयपुर को बीसलपुर से 600 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही है.

अभी हाल ही में चीफ इंजीनियर शहरी देवराज सोलंकी ने पानी की डिमांड बढ़ने के बाद 20 एमएलडी पानी की सप्लाई बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ पानी की सप्लाई कैसे बढाए? क्योंकि फिल्टर प्लांट को अपनी क्षमता के मुताबिक, पानी ही फिल्टर नहीं कर रहा. इस फिल्टर प्लांट से 220-225 एमएलडी पानी फिल्टर होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 130 एमएलडी पानी फिल्टर हो रहा. पुराने फिल्टर प्लांट से 600 एमएलडी पानी फिल्टर हो रहा. फिल्टर प्लांट की हर यूनिट से 50 एमएलडी पानी फिल्टर होना था. एक यूनिट को स्टैंड बॉय के लिए रखा है.

MNIT ने प्लांट तोड़ने का दिया सुझाव
MNIT की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पांचों प्लांट तोडकर बनाने होंगे, जिसके बाद जिम्मेदार फर्म ने एक प्लांट के कुछ स्ट्रक्चर को तोड़कर बनाया क्योंकि चैनल की साइज प्रॉपर नहीं थी.क्यूब ठीक नहीं थे. स्लॉब को तोड़ने की कोशिश की. अभी बाकी चारों प्लांट को तोड़कर सही करना होगा, लेकिन फिर भी टैंडर शर्तों के मुताबिक काम नहीं होगा.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदार इंजीनियर्स और फर्म के खिलाफ जलदाय विभाग कडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? आखिरकार किसके दबाव में महकमे के आला अफसर काम कर रहे है? जयपुर की अधूरी प्यास के जिम्मेदारों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा?

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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