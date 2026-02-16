इस गर्मी जयपुर के इन इलाकों में नहीं होगी पानी की किल्लत! पाइप लाइन में लगी मुख्य वॉल्व

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर की चारदीवारी में आज जल संकट से जूझना पडा. पाइप लाइन में मुख्य वॉल्व लगाने के लिए परकोटे में बीसलपुर का शटडाउन किया गया. जन स्वास्थ्य के मिस्त्री खाना क्षेत्र में 700 एमएम व्यास की ट्रांसफर मेन पाइपलाइन पर वाल्व लगाने और चैंबर निर्माण का काम किया गया.

र्मियों में पानी से संकट से राहत

आज पेयजल संकट से करीब 3-4 लाख आबादी जूझना पड़ा लेकिन गर्मियों इस वॉल के लगने से गर्मियों में पानी से संकट से राहत मिलेगी. यह काम जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ क्षेत्र में किया गया, जिससे चारदीवारी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रभावित रही.

3-4 लाख आबादी को लाभ

एक्सईएन संजय शर्मा के मुताबिक, अक्सर चारदीवारी में कोई लीकेज होने पर ऑपरेशन एंड मेंटनेंस में परेशानी आती थी लेकिन इस वॉल्व के लगने से प्रेशर भी बढ़ेगा और मेंटरनेंस में भी दिक्कत नहीं होगी. आने वाली गर्मियों में करीब 3-4 लाख आबादी को लाभ मिल पाएगा.

आज सप्लाई पूरी तरह से रही बाधित

आज सप्लाई पूरी तरह से बाधित रही, लेकिन कल से पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो पाएगी. एईएन सुनील पाराशर का कहना है कि आने वाले दिनों में चारदीवारी की आबादी को इसका लाभ मिलेगा.

सुबह 5:00 बजे से सुबह 11:00 बजे

सुबह 5:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक पुरानी बस्ती, चौकड़ी तोपखाना, चौकड़ी तोपखाना हुजूरी और गंगापोल चौकड़ी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बंद रही. इसके अलावा चौकड़ी मोदीखाना, चौकड़ी विश्वेश्वर और चौकड़ी सरहद क्षेत्रों में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित होगी.

भविष्य में पेयजल आपूर्ति

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले आवश्यक मात्रा में पेयजल का भंडारण कर लें, ताकि कार्य के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह कार्य भविष्य में पेयजल आपूर्ति को अधिक सुचारु और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

