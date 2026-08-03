/सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बारिश के बीच राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के जयपुर जिले का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ. अधिवेशन में मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर खुलकर नाराजगी सामने आई. कर्मचारियों ने पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी मांगों पर जल्द फैसला नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी. साथ ही जयपुर जिला शाखा के नए अध्यक्ष का भी निर्विरोध चुनाव हुआ.

जयपुर में कर्मचारी संघ का खुला अधिवेशन

जयपुर के राजकीय मुद्रणालय में आयोजित खुले अधिवेशन में प्रदेशभर के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों पर चर्चा की. अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने की. कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होने और अन्य मांगों की अनदेखी से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है.

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भारी बारिश के बीच जुटे कर्मचारी

कर्मचारियों ने खुले अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए. कर्मचारियों ने पदोन्नति में बिना शर्त दो वर्ष की छूट देने, द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 स्वीकृत करने, ग्रेड पे 4800 और उससे ऊपर के पदों को राज्य सेवा में शामिल करने तथा संस्थापन अधिकारी का पदनाम बदलकर उप निदेशक (प्रशासन) करने की मांग उठाई. साथ ही अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का नया पद सृजित करने की भी मांग रखी गई.

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पहले आंदोलन के दौरान कर्मचारी सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त करते थे, पूरे दफ्तर खाली हो जाते थे और दफ्तरों पर ताले लग जाते थे. आज कर्मचारी हर काम आंदोलन और संघर्ष व्हाट्सएप पर करते हैं और व्हाट्सएप पर ही फायदा लेना चाहते हैं.

मांगें नहीं मानीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

अधिवेशन में वक्ताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं किया तो प्रत्येक विभाग में गेट मीटिंग शुरू की जाएगी और उसके बाद व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा. कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की. इसी अधिवेशन में राहुल यादव को निर्विरोध राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, जयपुर जिला शाखा का नया जिला अध्यक्ष घोषित किया गया.

पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने का संकेत

फिलहाल कर्मचारी संगठन सरकार को बातचीत के जरिए मांगों के समाधान का एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन साफ संकेत भी दे चुके हैं कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो जयपुर से शुरू होने वाला आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल सकता है.