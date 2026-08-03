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सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन

Rajasthan News: जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के खुले अधिवेशन में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. पदोन्नति और वेतनमान पर जल्द फैसला नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी. अधिवेशन में राहुल यादव निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 03, 2026, 10:48 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 10:48 PM IST
सरकार को कर्मचारियों का अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानीं तो पूरे राजस्थान में होगा बड़ा आंदोलन
Image Credit: जयपुर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के खुले अधिवेशन में लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई.

Jaipur News: राजधानी जयपुर में बारिश के बीच राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के जयपुर जिले का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ. अधिवेशन में मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर खुलकर नाराजगी सामने आई. कर्मचारियों ने पदोन्नति और वेतनमान से जुड़ी मांगों पर जल्द फैसला नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी. साथ ही जयपुर जिला शाखा के नए अध्यक्ष का भी निर्विरोध चुनाव हुआ.

जयपुर में कर्मचारी संघ का खुला अधिवेशन
जयपुर के राजकीय मुद्रणालय में आयोजित खुले अधिवेशन में प्रदेशभर के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों पर चर्चा की. अधिवेशन की अध्यक्षता अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने की. कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होने और अन्य मांगों की अनदेखी से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है.

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भारी बारिश के बीच जुटे कर्मचारी
कर्मचारियों ने खुले अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए. कर्मचारियों ने पदोन्नति में बिना शर्त दो वर्ष की छूट देने, द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 स्वीकृत करने, ग्रेड पे 4800 और उससे ऊपर के पदों को राज्य सेवा में शामिल करने तथा संस्थापन अधिकारी का पदनाम बदलकर उप निदेशक (प्रशासन) करने की मांग उठाई. साथ ही अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) का नया पद सृजित करने की भी मांग रखी गई.

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पहले आंदोलन के दौरान कर्मचारी सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त करते थे, पूरे दफ्तर खाली हो जाते थे और दफ्तरों पर ताले लग जाते थे. आज कर्मचारी हर काम आंदोलन और संघर्ष व्हाट्सएप पर करते हैं और व्हाट्सएप पर ही फायदा लेना चाहते हैं.

मांगें नहीं मानीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी
अधिवेशन में वक्ताओं ने साफ कहा कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं किया तो प्रत्येक विभाग में गेट मीटिंग शुरू की जाएगी और उसके बाद व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा. कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की. इसी अधिवेशन में राहुल यादव को निर्विरोध राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, जयपुर जिला शाखा का नया जिला अध्यक्ष घोषित किया गया.

पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने का संकेत
फिलहाल कर्मचारी संगठन सरकार को बातचीत के जरिए मांगों के समाधान का एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन साफ संकेत भी दे चुके हैं कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो जयपुर से शुरू होने वाला आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल सकता है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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