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राजस्थान होगा ड्रग फ्री! IG राहुल प्रकाश ने विशेष अभियान 'एंटी वेनम' को लेकर दी जानकारी

Jaipur News: जयपुर पुलिस रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने विशेष अभियान 'एंटी वेनम' को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में जयपुर पुलिस रेंज में कुल 229 कार्रवाई की गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 02, 2026, 12:56 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 12:56 PM IST

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राजस्थान होगा ड्रग फ्री! IG राहुल प्रकाश ने विशेष अभियान 'एंटी वेनम' को लेकर दी जानकारी

Jaipur News: जयपुर पुलिस रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'एंटी वेनम' को लेकर अहम जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि राजस्थान को ड्रग फ्री बनाने के उद्देश्य से पुलिस अब कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता और पुनर्वास पर भी बराबर जोर दे रही है. राजस्थान पुलिस अब धर्म गुरुओं की मदद से भी नशे के खिलाफ अभियान चलाएगी.

जयपुर पुलिस रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पिछले 15 दिनों में जयपुर पुलिस रेंज में कुल 229 कार्रवाई की गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई सीकर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गई है. इस दौरान पुलिस ने नशे के कई बड़े तस्करों को बेनकाब किया है और नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है.

आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि अब पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे के कारोबार से जुड़े आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि इस धंधे की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके. आईजी ने बताया कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए जयपुर पुलिस रेंज में नई पहल शुरू की जा रही है.

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इसके तहत 'ड्रग फ्री पंचायत', 'ड्रग फ्री वार्ड' और 'ड्रग फ्री इंस्टिट्यूट' जैसे अभियान चलाए जाएंगे. साथ ही 'एक काम बच्चों के नाम' पहल के जरिए युवाओं और बच्चों को नशे से दूर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए पुलिस धार्मिक गुरुओं और मनोचिकित्सकों की मदद लेगी, ताकि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी इस समस्या का समाधान किया जा सके. आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा.

पुलिस का यह अभियान अब केवल कानून कार्रवाई तक सीमित नहीं रहकर जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास के समन्वित मॉडल पर आगे बढ़ेगा, जिससे राजस्थान को नशामुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें.

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