AC कमरे, तीन मंजिला बैठने की जगह, राजस्थान की शराब दुकानें बनी मयखाने!

Rajasthan News: राज्य में शराब बिक्री शराब दुकानों से होती है और बैठाकर शराब पिलाने का कार्य होटल बारों में होता है लेकिन अब होटल बार खोलने की जरूरत नहीं रह गई है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि शराब दुकानें ही टू इन वन, यानी शराब बिक्री और बैठाकर शराब पिलाने दोनों तरह का कार्य कर रही हैं. हालांकि शराब दुकानों पर शराब पिलाना आबकारी विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है. क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर क्यों आबकारी विभाग नहीं करता कार्रवाई.

स्पॉट- 1

दिनांक- 28 अक्टूबर 2025

समय- शाम 6:40 बजे

स्थान- अजमेर रोड, सोडाला

सबसे पहले जी मीडिया की टीम पहुंची अजमेर रोड पर सोडाला में मित्तल कॉलोनी स्थित शराब की दुकान पर. यहां हैरिटेज नगर निगम के वार्ड संख्या 45, 46 में लाइसेंसी मुंशी खान की दुकान संचालित है। जी मीडिया संवाददाता काशीराम चौधरी ने यहां सेल्समैन से एक शराब का क्वार्टर खरीदा. पानी की बोतल ली और 2 ग्लास मांगे. जब संवाददाता ने पूछा कि बैठने की व्यवस्था तो है, तो सेल्समैन बोला साइड से होकर अंदर चले जाइए. ज़ी मीडिया की टीम जब साइड एंट्री से होकर दुकान के अंदर पहुंची तो जैसे भौचक्की रह गई. दुकान के पिछले हिस्से में करीब एक दर्जन लोग मौजूद थे.दर्जनभर युवक शराब और बीयर का सेवन करने में मशगूल दिखे. दुकान के इस हिस्से में खाली बोतलें, कार्टून बिखरे नजर आए. बड़ी संख्या में बीयर और शराब की खाली बोतलें व खाली अद्दे-पव्वे बिखरे पड़े दिखाई दिए, जो अपने आप में सबूत है कि यहां पर दिनभर ग्राहकों को बिठाकर शराब पिलाई जाती है.

स्पॉट- 2

दिनांक- 28 अक्टूबर 2025

समय- शाम 7:25 बजे

स्थान- पानीपेच तिराहा

शाम ढलते-ढलते अब अंधेरा होचुका था. ऐसे में अब मदिरा के दीवानों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी. ज़ी टीम अब पानीपेच तिराहा स्थित एक शराब दुकान पर पहुंची. यह दुकान जय मां करणी वाइंस के नाम से लाइसेंसी भवानी सिंह द्वारा संचालित है. दुकान पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने शराब का एक क्वार्टर मांगा. हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राहुल सिंह ने शराब के बदले 150 रुपये पेटीएम पर ऑनलाइन भुगतान किया. इसके बाद टीम ने सेल्समैन से अंदर बैठकर शराब पीने के बारे में पूछा तो सेल्समैन ने कहा कि अंदर चले जाओ. 2 तरफ बनी दुकान के बीच में से हमारी टीम दुकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंची. यहां एक बड़ा हॉल है, जिसमें 20 से ज्यादा ड्रम नुमा स्टूल रखे हुए थे. इन पर 15 से ज्यादा लोग शराब पीते हुए दिखाई दिए. हमारे टीम ने खुफिया कैमरे में यह नजारा कैद किया और वापस लौट आए.

स्पॉट- 3

दिनांक- 29 अक्टूबर 2025

समय- शाम 6:35 बजे

स्थान- लालकोठी, टोंक रोड

ज़ी मीडिया की टीम ने यह स्टिंग ऑपरेशन 2 दिनों में पूरा किया. दूसरे दिन जी मीडिया की टीम टोंक रोड पर लालकोठी स्थित लाइसेंसी दीपक शर्मा बागड़ा की दुकान पर पहुंची. यहां दुकान के साइड से होकर रास्ता बनाया हुआ है. पिछले हिस्से में करीब 60 से 70 फीट लम्बाई और करीब 20 फीट चौड़ाई में पूरा बार बना रखा है. ज़ी मीडिया की टीम ने जब यहां से शराब का क्वार्टर खरीदा और पीने की जगह के बारे में पूछा तो सेल्समैन ने पीछे की तरफ जाने का इशारा कर दिया लेकिन अंदर जाकर हमारी टीम बुरी तरह चौंक गई. दरअसल यहां 5-10 सुराप्रेमी नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा लोग बैठे हुए शराब पीते दिखाई दिए. अंदर शराब और सिगरेट के धुंए से कुछ मिनटों के लिए भी रुकना मुश्किल था.

स्पॉट- 4

दिनांक- 29 अक्टूबर 2025

समय- शाम 7:08 बजे

स्थान- गोविंद मार्ग, बर्फ खाने के पास

बर्फखाने और पिंक स्क्वायर मॉल के बीच गोविंद मार्ग पर स्थित यह दुकान बेसमेंट में संचालित है. नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 91-92 में यह दुकान लाइसेंसी कुसुम भंडारी और सरिता राजवंशी के नाम से संचालित है. दुकान में घुसते ही एक तरफ शराब बिक्री की व्यवस्था है तो दूसरी तरफ बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था. ऐसे में शराब दुकान में यह अंतर करना ही मुश्किल है कि यह शराब दुकान है या शराब पीने का बार. दुकान के अंदर पिछले हिस्से में भी पिलाने की व्यवस्था की हुई है. एक समय पर यहां 10 से 15 लोग बैठे हुए शराब पीते दिखाई दिए.

स्पॉट- 5

दिनांक- 29 अक्टूबर 2025

समय- शाम 7:19 बजे

स्थान- गोविंद मार्ग, जनता कॉलोनी

वीओ- 5

हैरिटेज नगर निगम के वार्ड 87, 89 और 90 स्थित लाइसेंसी रेखा शर्मा की इस शराब दुकान के अलग ही ठाठ हैं. यहां शराब की दुकान पर निर्धारित मानकों से कई गुना साइज के बोर्ड डिस्पले किए हुए हैं. हमारी टीम जब शराब दुकान पर पहुंची तो आधा दर्जन सेल्समैन दिखाई दिए. हमारी टीम ने यहां शराब का एक पव्वा लिया और साथ में पानी की बोतल, ग्लास की मांग की. सेल्समैन ने सभी चीजें दी और पैसे लिए. आबकारी विभाग के नियमों के मुताबिक, शराब दुकानों पर केवल शराब उत्पादों की ही बिक्री की जा सकती है. इसके अलावा सोडा या पानी की बोतल, नमकीन, प्लास्टिक गिलास या अन्य कोई उत्पाद बिक्री के लिए नहीं रख सकते लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां सभी तरह की चीजों की बिक्री की जाती है.

बिना लाइसेंस फीस चुकाए शराब दुकानों पर जिस तरह ग्राहकों को शराब पिलाई जा रही है, वह आबकारी विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है. नियमों को ताक पर रखने के साथ ही यहां राज्य सरकार के राजस्व को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है. दरअसल एक बार के लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग द्वारा न्यूनतम 8 लाख रुपए की फीस ली जाती है. जयपुर शहर में 350 शराब दुकानें हैं, इनमें 80 फीसदी से ज्यादा दुकानों पर अंदर बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था है, ऐसे में विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है.

शराब दुकान के अंदर नहीं पिला सकते शराब

आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत है प्रावधान

दुकान के अंदर मालिक और नौकर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं रह सकता

बाहरी व्यक्ति को शराब दुकान के अंदर जाने की नहीं है अनुमति

कोई अन्य व्यक्ति अंदर रहता है, तो यह गैर कानूनी है

अंदर बिठाकर शराब पिलाना है नियमों का उल्लंघन

शराब दुकान में मदिरा ब्रांडों के विज्ञापन लगाने पर भी कार्रवाई का प्रावधान

लेकिन शहर की 80 फीसदी से ज्यादा दुकानों पर विज्ञापन लगे हुए

दुकान में नमकीन, पानी, सोडा, ग्लास नहीं बेच सकते, लेकिन सभी बेचते हैं

अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन पर 5 हजार से लेकर लाइसेंस फीस के दस गुना तक जुर्माना

या गारंटी राशि का दोगुना तक लगाया जा सकता है जुर्माना

बार-बार शर्तों के उल्लंघन पर दुकान के निलंबन और निरस्तीकरण की हो सकती कार्रवाई

