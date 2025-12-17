Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मोतीडूंगरी के बप्पा खुद तय करते हैं अपना मुकुट!FSSAI सर्टिफाइड लड्डू का लगता है भोग

शादियों का सीजन हो और जयपुर का मोतीडूंगरी गणेश मंदिर चर्चा में न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां हर दिन भक्तों की कतारें सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि भगवान को निमंत्रण देने के लिए लगती हैं. इतना ही नहीं गणेश चतुर्थी पर कौन सा मुकुट गजानन को पहनना हैं,  इसका फैसला ना महंत करते हैं, ना कोई कमेटी…बल्कि खुद बप्पा तय करते हैं? 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 17, 2025, 08:32 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 08:32 PM IST

Trending Photos

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी
8 Photos
Rajasthan Congress Protest

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इस दिन से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत
8 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, इन शहरों की चमकेगी किस्मत

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान के इन 6 जगहों की बदलेगी सूरत, 330 करोड़ से बनेगी 'स्मार्ट सिटी'!

मोतीडूंगरी के बप्पा खुद तय करते हैं अपना मुकुट!FSSAI सर्टिफाइड लड्डू का लगता है भोग

Rajasthan News: शादियों का मौसम आते ही जयपुर का मोतीडूंगरी गणेश मंदिर आस्था के एक अनोखे रंग में रंग जाता है. सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें नजर आती हैं. किसी के हाथ में शादी का कार्ड है, तो कोई मन्नत पूरी होने की कामना लेकर बप्पा के दरबार में खड़ा है. यहां आने वाले भक्तों की एक ही भावना होती है. हर काम निर्विघ्न और मंगलमय हो, इसलिए सबसे पहला निमंत्रण भगवान श्रीगणेश को.

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा बताते हैं कि विवाह और मांगलिक कार्यों के सीजन में रोजाना एक हजार से ज्यादा निमंत्रण पत्र भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं. पूरे शादी सीजन में यह संख्या 80 से 90 हजार तक पहुंच जाती है. यह परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही गहरी आस्था का प्रतीक है.

मान्यता है कि जब पहला कार्ड भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाता है, तो वे स्वयं रिद्धि-सिद्धि के साथ विवाह में पधारते हैं और कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न होता है. निमंत्रण स्वीकार होने के प्रतीक के तौर पर मंदिर की ओर से भक्तों को गणपति स्वरूप सिंदूर लगी सुपारी दी जाती है. इन सभी निमंत्रण पत्रों को छह महीने तक मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा जाता है ताकि हर शुभ कार्य में भगवान गणेश की उपस्थिति और आशीर्वाद बना रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महंत कैलाश शर्मा बताते हैं कि सिर्फ विवाह ही नहीं, बल्कि जयपुर स्थापना दिवस हो या कोई भी सांस्कृतिक आयोजन सबसे पहला निमंत्रण मोतीडूंगरी गणेशजी को ही दिया जाता है. डिजिटल युग में भले ही ऑनलाइन कार्ड और ई-इनवाइट का चलन बढ़ गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी उतनी ही मजबूती से जमी हुई है.

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर का महत्व यहीं खत्म नहीं होता. जयपुर और आसपास के इलाकों में नया वाहन खरीदने के बाद सबसे पहले उसे यहीं लाकर पूजा कराने की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से वाहन सुरक्षित रहता है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है. यही वजह है कि मंदिर के बाहर अक्सर नए-नए वाहनों की कतारें देखने को मिल जाती हैं. बुधवार के दिन और खासतौर पर गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों पर यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं.

25 से 40 साल से प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि प्रथम पूज्य से जो मांगा हैं वो मिला हैं. दिन की शुरूआत भगवान श्रीगणेशजी के दरबार में आकर करते हैं. श्रद्धालु महिला ने बताया कि मैंने 400 से ज्यादा मकान देखें लेकिन कोई पसंद नहीं आया लेकिन गजानन से जब प्रार्थना की तो उन्होंने अपने पास ही एक मकान दिलवा दिया. यहां आकर बहुत सकूं मिलता हैं. 25 साल से भगवान श्रीगणेशजी महाराज के दरबार में आ रहे आरपीएस अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि यहां आए बिना मन बैचेन होने लगता हैं. करियर में कई ऐसे मौके आए जब तनाव बहुत हुआ लेकिन भगवान गणपति ने सभी विघ्नों को दूर किया और हर राह को सरल बना दिया.

मोतीडूंगरी मंदिर में एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो इसे देशभर के मंदिरों से अलग बनाती है. मंदिर में एक जैसे डिज़ाइन के दो स्वर्ण मुकुट मौजूद हैं, लेकिन भगवान गणेशजी महाराज को पहनाया जाता है, उनमें से सिर्फ एक. कौन-सा मुकुट धारण होगा, इसका फैसला न तो महंत करते हैं और न ही कोई समिति. यहां निर्णय होता है पर्ची से. महंत कैलाश शर्मा बताते हैं कि हर साल भक्तों में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि इस बार बप्पा कौन-सा मुकुट पहनेंगे.

मंदिर प्रन्यास यह जिम्मेदारी भगवान गणेशजी पर ही छोड़ देता है. पर्ची पूजा की जाती है, दो पर्चियों पर मुकुटों के नाम लिखे जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेकर एक पर्ची निकाली जाती है. विश्वास है कि पर्ची के जरिए स्वयं गणपति बप्पा तय करते हैं कि वे इस वर्ष कौन-सा मुकुट धारण करेंगे. दरअसल मोतीडूंगरी के राजा साल में सिर्फ एक बार स्वर्ण मुकुट पहनते हैं और वह अवसर होता है गणेश चतुर्थी. इसी दौरान भगवान गजानन को चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान किया जाता है.

मंदिर का आंगन भक्तों से भर जाता है और हर कोई इस अलौकिक दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य मानता है. गणेश चतुर्थी पर भगवान का श्रृंगार पारंपरिक 'नौलड़ी का नौलखा हार' भाव से किया जाता हैं, जिसमें मोती, सोना, पन्ना और माणक जैसे रत्नों की चमक भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है. महंत कैलाश शर्मा बताते हैं कि गणेश जन्मोत्सव के नौ दिनों में बप्पा दो मुकुट धारण करते हैं.

पहला मुकुट मोदकों की झांकी के दिन पहनाया जाता है, जो माणक, मोती और पन्ने से जड़ा होता है. दूसरा स्वर्ण मुकुट गणेश चतुर्थी और सिंजारे के दिन धारण कराया जाता है. मुकुट चयन की यही रहस्यमयी परंपरा हर साल भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है और यह संदेश देती है कि भगवान का श्रृंगार और सौंदर्य भी उनकी ही इच्छा से तय होता है.
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में लड्डुओं की भक्ति भी उतनी ही खास है. भगवान गणेश को लड्डुओं से प्रेम है और इसी प्रेम के प्रतीक के रूप में गणेश चतुर्थी पर यहां 251 किलो के विशेष लड्डू का भोग लगाया जाता है. यह राजस्थान के एकमात्र लड्डू हैं, जिन्हें भोग-प्रसादी की शुद्धता के लिए एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट मिला हुआ है. इन लड्डुओं का इतिहास करीब 140 साल पुराना है. आम दिनों में लड्डू सामान्य आकार के बनते हैं, लेकिन साल में एक बार गणेश चतुर्थी पर विशालकाय लड्डू तैयार किए जाते हैं.

इन लड्डुओं को बनाने में 150 हलवाइयों की टीम को तीन दिन का समय लगता है. आकार देने के लिए खास लोहे के सांचे तैयार किए जाते हैं और इनमें किसी भी तरह के रंग या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता. महंत कैलाश चंद शर्मा बताते हैं कि रोज भगवान के भोग के लिए करीब 150 ग्राम वजन के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी पर 251 किलो का विशाल लड्डू चढ़ाया जाता है.

इसके साथ-साथ 225-225 किलो के मोदक, 51 किलो और 21 किलो के मोदक, 1.25 किलो के 1100 मोदक और हजारों छोटे मोदक भी तैयार किए जाते हैं. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर ऐसा मंदिर है, जिसे एफएसएसएआई की 'ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड' योजना के तहत भोग टैग मिला है. यह सर्टिफिकेट हर छह महीने में ऑडिट के बाद रिन्यू होता है. एफएसएसएआई की टीम मंदिर रसोई की स्वच्छता, कार्यप्रणाली और मानकों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करती है.

बहरहाल, मोतीडूंगरी गणेश मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि परंपराओं की वो मिसाल है, जहां शादी का पहला कार्ड भी भगवान को जाता है. मुकुट भी वही चुनते हैं और प्रसाद की शुद्धता पर भी एफएसएसएआई सर्टिफाइड है. यही वजह है कि मोतीडूंगरी हर शुभ शुरुआत का सबसे पहला पता बना हुआ है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news