जयपुर में एक बार फिर तेजी से दौड़ेगा बुलडोजर, इन बाजारों की दुकानों पर बज रही खतरे की घंटी!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में नगर निगम की सतर्कता शाखा ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया है, जिसके तहत शहर के कई प्रमुख इलाकों में विशेष कार्रवाई की गई. इसके चलते मोती डूंगरी मंदिर क्षेत्र से लेकर गांधी नगर स्टेशन, सांगानेर डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, एनआरआई मार्ग, विद्याधर नगर, परशुराम सर्किल, लता सिनेमा और अग्रसेन सर्किल तक अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए.

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान शहर में एक साथ चलाया जा रहा है. वॉल्ड सिटी, स्टेच्यू सर्किल, सहकार मार्ग, जनपथ और बाइस गोदाम समेत 60 से अधिक जगहों पर कार्रवाई की गई है. आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा.

सामान जब्त, गोदाम भेजा गया

टीम ने सड़कों, फुटपाथों और बाजारों में लगाए गए अस्थायी ढांचे और सामान को हटाकर बड़े पैमाने पर जब्त किया. बरामद सामग्री को नगर निगम के गोदाम में रखा गया है.

लाखों रुपये का जुर्माना

अतिक्रमणकारियों पर सतर्कता शाखा ने कुल 1.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अधिकारियों का कहना है कि अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा ताकि मुख्य सड़कें, बाजार और सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण मुक्त रह सकें.

इस पहल का मकसद शहर को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और यात्रियों के लिए सुगम बनाना है.

नगर निगम का उद्देश्य शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना और पैदल यात्रियों के लिए साफ-सुथरा, सुरक्षित वातावरण तैयार करना है. यह अभियान जयपुर को अधिक व्यवस्थित, साफ-सुथरा और रहने योग्य शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

