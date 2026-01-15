Zee Rajasthan
जयपुर को 16 जनवरी का मिलेगा बड़ी सौगात! अब लोगों का सफर हो जाएगा आसान

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर को 16 जनवरी को नई सौगात मिलने वाली है, जिससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा. कल से हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन शुरू होगा.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kashi Ram
Published: Jan 15, 2026, 04:05 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 04:05 PM IST

जयपुर को 16 जनवरी का मिलेगा बड़ी सौगात! अब लोगों का सफर हो जाएगा आसान

Jaipur News: जयपुर शहर वासियों को 16 जनवरी को नई सौगात मिलने वाली है. राजधानी में कल से नया हीरापुरा बस स्टैंड से बस संचालन शुरू होगा. हीरापुरा में नए बस स्टैंड से बस संचालन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यहां यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है.

यहां से अजमेर रूट पर 130 बसें संचालित की जाएंगी और हीरापुरा से खाटू श्याम जी की 76 निजी बसें पहले चरण में संचालित होंगी. वहीं, रोडवेज अजमेर रूट की सभी बसें हीरापुरा में ठहराव करेंगी. प्रत्येक बस से अड्डा फीस 50 रुपये लिया जाएगा. इसके बाद पार्किंग शुल्क 200 रुपए प्रति घंटे से लिया जाएगा.

जेडीए ने बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की. सुरक्षा के लिए 30 होमगार्ड लगाए गए हैं. साथ ही संचालन के लिए रोडवेज के करीब डेढ़ दर्जन अधिकारी-कर्मचारी लगाए गए हैं.

बता दें कि अजमेर रूट पर लगभग 150 बसें चलती हैं. वहीं, 16 जनवरी से हीरापुरा बस स्टैंड इन सभी बसों का ठहराव होगा. यहां बस स्टैंड पर टिकट बुकिंग के लिए खिड़कियां, यात्रियों के खान-पान के लिए दुकानें बनाई गई हैं. वहीं, बस अड्डा विकास प्राधिकरण यहां करीब 110 यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई जा रही हैं.

हीरापुरा से खाटूश्यामजी रूट परमिट वाली सभी बसें यहीं से संचालित होंगी, जिससे खाटूश्यामजी के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को सिंधी कैंप के अलावा हीरापुरा से भी बसों मिल पाएगी. इससे यात्रियों का आसानी होगी और भीड़ से बचा जा सकेंगा.

बता दें कि हीरापुरा बस स्टैंड के लिए 2016 में जेडीए ने 46565 वर्गमीटर जमीन आवंटित की थी. बस स्टैंड पीपीपी मोड पर बनना था लेकिन निजी कम्पनियों ने रुचि नहीं दिखाई. जून 2018 में आरएसबीटीडीए ने 60 करोड़ से बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव भेजा. वहीं, अगस्त में वित्त विभाग ने प्रस्ताव रोका, बस स्टैंड निर्माण की अनुमति नहीं दी फिर जेडीए ने यहां साढ़े 5 करोड़ की लागत से जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया. ये 3 साल पहले तैयार हुआ, लेकिन संचालन शुरू होने की 4 बार तारीख बदली.

