जयपुर के स्कूल नहीं हैं सुरक्षित! जिले में 200 से ज्यादा विद्यालय मिले जर्जर

Jaipur News: राजस्थान के झालावाड़ जिले हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल भवनों का सर्वे कराया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले जयपुर जिले में 148 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं. इनमें से 44 स्कूलों के कक्षा-कक्षों को विभाग ने पूर्ण रूप से जर्जर घोषित किया है यानी इनमें पढ़ाई करना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं है. सबसे चिंताजनक स्थिति सांगानेर ग्रामीण और माधोराजपुरा क्षेत्र की है.

सांगानेर ग्रामीण में 23 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हैं, जबकि माधोराजपुरा में ऐसे स्कूलों की संख्या 15 है. वहीं, हैरानी की बात यह है कि सांगानेर सिटी इलाके में एक भी स्कूल जर्जर श्रेणी में नहीं पाया गया. शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता ने यह रिपोर्ट पेश की है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जर्जर भवन कभी भी हादसे को न्योता दे सकते हैं.

शिक्षा विभाग अब या तो इन भवनों को जमींदोज करने या फिर इनके रिनोवेशन का इंतजार कर रहा है लेकिन फिलहाल हालात यही हैं कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. सिर्फ स्कूल भवन ही नहीं, बल्कि जिले में 771 शौचालय भी पूरी तरह जर्जर घोषित किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी कब निभाई जाएगी? हादसे के बाद सर्वे तो हो गया, लेकिन अब सबसे अहम चुनौती है, इन जर्जर स्कूलों को गिराकर नए भवन खड़े करना वरना, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है.

बता दें कि 25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की कक्षा की छत अचानक ढह गई थी, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी और बहुत सारे बच्चे घायल हो गए थे. यह घटना स्कूल की इमारत के जर्जर होने और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम मानी जाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-