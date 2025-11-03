जयपुर के इस शख्स ने खरीदा 31 लाख का VIP नंबर, पहले करता था होटल में काम!

Jaipur News: लोगों की कारों के वीआईपी नंबर के लिए अलग तरह की दीवानगी होती है. ऐसी ही दीवानगी जयपुर में देखने को मिली, जहां एक कार खरीददार ने अपने बेटे को वीआईपी नंबर युक्त कार गिफ्ट करने के लिए 31 लाख रुपये में नम्बर खरीदा. इसे जयपुर RTO प्रथम का ऑनलाइन नीलामी में सबसे महंगा कार का वीआईपी नंबर माना जा रहा है.

राहुल तनेजा ने बताया कि उन्होंने यह नंबर अपने बेटे की कार के लिए खरीदा है. करीब 3 करोड़ की ऑडी कार के लिए यह वीआईपी नंबर खरीदा है. ऑनलाइन नीलामी में RJ60CM0001 नंबर के लिए कई घंटे तक बोली चलती रही.

आखिर में बोली 31 लाख रुपये पर छूटी.राहुल तनेजा इवेंट मैनेजर और वैडिंग प्लानर हैं. राहुल तनेजा ने इससे पहले वर्ष 2018 में अपनी जगुआर कार के लिए RJ45CG0001 नंबर भी खरीदा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, वर्ष 2011 में RJ14CP0001 नंबर 10 लाख में खरीदा था. एक समय पर राहुल तनेजा की आर्थिक स्थिति खराब थी और वे पूर्व में अखबार बांटने, होटल में वेटर तक का कार्य कर चुके हैं. तनेजा ने कार व्यवसाय के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की और अब वे प्रसिद्ध वैडिंग प्लानर हैं.

जानकारी के अनुसार, राहुल तनेजा के पिता जीवन यापन करने के लिए गाड़ियों के पंक्चर को सही करते थे. इसके बाद वो शहर में टेम्पो चलाने लगे. हालांकि राहुल ने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, उसने अपना खर्चा चलाने के लिए मकर संक्रांति के वक्त पतंग बेची, रक्षाबंधन पर राखियां, दिवाली पर पटाखे और होली पर रंगों को गली-गली में बेचा करत थे.

इसके अलावा राहुल की आमदनी कम होने के चलते वह दिन में आदर्श नगर स्थित ढाबे पर नौकरी की और रात को ऑटो चलाते थे. रुपये कमाने के लिए उन्होंने रात के वक्त 9 से 12 बजे तक ऑटो चलाना शुरू कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-