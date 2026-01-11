Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में खोले गए 1,508 रास्ते, कम समय ज्यादा दूरी करेंगे तय!

Jaipur News: राजधानी जयपुर में रास्ता खोलो अभियान के तहत 14 महीनों से भी कम समय में 1,508 रास्ते खोले गए. ऐसे में जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में यह तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 11, 2026, 06:16 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 06:16 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में सर्दी का कहर जारी! फतेहपुर में -2 डिग्री पहुंचा तापमान

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग
7 Photos
Rajasthan Temple

जयपुर का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां लड्डू नहीं लगता है पापड़ का भोग

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट
7 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

क्या जनवरी में आने वाली है PM किसान निधि की 22वीं किस्त? जानिए क्या कहता है नया अपडेट

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?
7 Photos
Rajasthan Panchayat Chunav

क्या आप जानते हैं कितनी ताकतवर होती है सरपंच की कलम?

जयपुर में खोले गए 1,508 रास्ते, कम समय ज्यादा दूरी करेंगे तय!

Jaipur News: कभी खेत तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर का चक्कर, कभी ढाणी तक एम्बुलेंस न पहुंच पाने की मजबूरी. जयपुर जिले के सैकड़ों गांवों में यह रोजमर्रा की हकीकत थी लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. रास्ता खोलो अभियान ने बंद रास्तों के साथ-साथ वर्षों से जमी नाराजगी, विवाद और असहायता की दीवारें भी तोड़ दी हैं.

महज 14 महीनों से भी कम समय में 1,508 रास्ते खुलना केवल प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों ग्रामीणों के जीवन में लौटी सहजता और भरोसे की कहानी है. यह अभियान उन किसानों के लिए राहत बना, जिनकी फसलें रास्ते के विवाद में फंस जाती थीं और उन ग्रामीणों के लिए भी, जिनके घर तक पहुंचना कभी संघर्ष हुआ करता था.

कभी खेतों तक पहुंच के लिए मीलों का चक्कर, तो कभी वर्षों पुराने विवादों में उलझे रास्ते… जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में यह तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर शुरू किए 'रास्ता खोलो अभियान' आज ग्रामीणों और किसानों के लिए राहत का दूसरा नाम बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महज 14 महीनों से भी कम समय में जिले में 1,508 बंद रास्तों को खोलकर प्रशासन ने लाखों लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर कर दिया है. इस अभियान की खास बात यह है कि यह सिर्फ प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि संवाद, सहमति और समझाइश के जरिए वर्षों से चले आ रहे विवादों को सुलझाने का एक संवेदनशील प्रयास है. जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की सीधी मॉनिटरिंग में प्रशासन ने कानून की धार से पहले सहमति और समझाइश को हथियार बनाया. नतीजा यह रहा कि वर्षों पुराने विवाद बिना अदालत, बिना तनाव और बिना टकराव के गांवों, ढाणियों और खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते अब बिना टकराव के खुल रहे हैं.

रास्ता खोलो अभियान के तहत फागी तहसील सबसे आगे रही है, जहां अब तक 136 रास्ते खुलवाए जा चुके हैं. वहीं, मौजमाबाद तहसील में 120 रास्ते खोलकर प्रशासन ने ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है. आंधी में 101, चौमूं में 91, शाहपुरा में 86, आमेर और जमवारामगढ़ में 80–80, दूदू में 78, माधोराजपुरा में 76, जोबनेर में 74, रामपुरा–डाबड़ी में 72, फुलेरा में 81, चाकसू में 82 रास्ते खुलवाए गए हैं. वहीं बस्सी में 77, किशनगढ़-रेनवाल में 65, कोटखावदा में 63, जालसू में 57, तूंगा में 50, सांगानेर में 27, कालवाड़ में 8 और जयपुर तहसील में 4 रास्ते खुलवाए गए हैं.

अभियान के नोडल अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार ने बताया कि प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह न्यूनतम तीन रास्ते खोलने का लक्ष्य तय किया गया है. इसी रणनीति के तहत 15 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2026 के बीच जिले भर में यह सफलता हासिल की गई है. उन्होंने बताया कि रास्ते खुलने के बाद उन्हें केवल कागजों तक सीमित नहीं छोड़ा गया, बल्कि मौके पर ग्रेवल और सीसी रोड निर्माण के निर्देश भी दिए गए हैं. अब तक 300 किलोमीटर से अधिक ग्रेवल रोड और 20 किलोमीटर से ज्यादा सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है.

बहरहाल, जहां पहले रास्तों के अतिक्रमण को लेकर थानों, कोर्ट और कलेक्टरेट के चक्कर लगते थे. वहीं, अब समाधान गांव की चौपाल और प्रशासनिक संवाद से निकल रहा है. अदालतों में लंबित मामलों को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उनका समाधान न्यायालय के माध्यम से ही होगा, जिससे व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे. यह जनविश्वास, प्रशासनिक संवेदनशीलता और सुशासन का वह मॉडल बन चुका है, जिसमें सरकार का चेहरा ग्रामीण के दरवाजे तक पहुंचा है. जयपुर जिले में अब रास्ते सिर्फ खुले नहीं हैं, अब वहां जिंदगी आसान हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news