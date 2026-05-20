/सरस डेयरी ने बढ़ाए दाम, दूध के साथ दही-पनीर तक सब होगा महंगा

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लेते हुए दूध खरीद दरों में 25 रुपये प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी कर दी है.

अब दुग्ध उत्पादकों को 875 रुपये प्रति किलो फैट की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले यह दर 850 रुपये थी. वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए सरस दूध के सभी वेरिएंट 2 रुपये प्रति लीटर महंगे कर दिए हैं.

कहा जा रहा है कि नई दरें 21 मई की शाम लागू होंगी. साथ ही लस्सी, दही, पनीर और छाछ जैसे दुग्ध उत्पादों की कीमत भी बढ़ा दी गई हैं.

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डेयरी प्रबंधन के अनुसार, पशु आहार, चारा, बिजली, दवाइयों, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से वित्तीय भार लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.

इस फैसले से जयपुर, कोटपूतली और दौसा के हजारों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा और डेयरी हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करेगी.