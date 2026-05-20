/सरस डेयरी ने बढ़ाए दाम, दूध के साथ दही-पनीर तक सब होगा महंगा

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जयपुर डेयरी ने दूध खरीद दरों और सरस दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई हैं. डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों के लिए खरीद दर 25 रुपये प्रति किलो फैट बढ़ाकर 875 रुपये कर दी है, जो पहले 850 रुपये थी. वहीं उपभोक्ताओं के लिए सरस दूध के सभी वेरिएंट 2 रुपये प्रति लीटर महंगे कर दिए है.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लेते हुए दूध खरीद दरों में 25 रुपये प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी कर दी है.
अब दुग्ध उत्पादकों को 875 रुपये प्रति किलो फैट की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले यह दर 850 रुपये थी. वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए सरस दूध के सभी वेरिएंट 2 रुपये प्रति लीटर महंगे कर दिए हैं.
कहा जा रहा है कि नई दरें 21 मई की शाम लागू होंगी. साथ ही लस्सी, दही, पनीर और छाछ जैसे दुग्ध उत्पादों की कीमत भी बढ़ा दी गई हैं.
डेयरी प्रबंधन के अनुसार, पशु आहार, चारा, बिजली, दवाइयों, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से वित्तीय भार लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.
इस फैसले से जयपुर, कोटपूतली और दौसा के हजारों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा और डेयरी हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त भुगतान करेगी.
साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान भी जारी रहेगा. डेयरी प्रबंधन ने कहा कि गुणवत्ता और नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. गौरतलब है कि निजी डेयरी ब्रांड पहले ही दूध के दाम बढ़ा चुके हैं, ऐसे में सरस ब्रांड ने भी उपभोक्ताओं से भरोसा बनाए रखने की अपील की है.