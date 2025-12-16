Rajasthan Jaipur SIR Draft: जयपुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 5 लाख से ज्यादा नाम कटे, अब दावे-आपत्तियां दर्ज करने का मौका

Rajasthan SIR form Status: जयपुर की 17 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है, और इसमें बदलाव देखकर कई लोग हैरान रह गए. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत करीब 5 लाख 36 हजार 276 नाम काट दिए गए हैं – यह कुल मतदाताओं का 11.12 फीसदी है. ये नाम ASD कैटेगरी में रखे गए हैं, मतलब दोहरी एंट्री, मर चुके लोग, कहीं और शिफ्ट हो गए या लंबे समय से अनुपस्थित. अब ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता बचे हैं.

नाम गायब? तुरंत दावा करें

अगर आपका नाम लिस्ट से गायब है तो घबराने की जरूरत नहीं. चुनाव आयोग ने मौका दिया है – फॉर्म-6 भरकर घोषणा पत्र के साथ दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. अंतिम तिथि 15 जनवरी है. देर मत कीजिए, क्योंकि फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को आएगी. BLO घर-घर आ रहे हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं.

मैपिंग नहीं हुई तो खतरा

एक और मुसीबत – 1 लाख 90 हजार 22 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई. इन लोगों को 7 फरवरी तक आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 में से कोई एक दस्तावेज जमा करना पड़ेगा. नहीं दिया तो फाइनल लिस्ट से नाम कट जाएगा. कई लोग कह रहे हैं कि पुराने पते या गलत एंट्री की वजह से यह हुआ.

जयपुर की वोटर लिस्ट में SIR पुनरीक्षण ने खलबली मचा दी है. पहले यहां 48.23 लाख मतदाता थे, लेकिन ड्राफ्ट सूची आने के बाद संख्या घटकर 42 लाख 87 हजार 103 रह गई. मतलब करीब 5.36 लाख नाम कट गए. लोग हैरान हैं कि इतने सारे नाम कैसे गायब हो गए. चुनाव आयोग का कहना है कि ये ASD कैटेगरी – यानी मृतक, शिफ्ट हुए या डुप्लिकेट एंट्री वाले नाम हैं. लेकिन कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम बिना वजह कट गया.

खास बात ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपनी विधानसभा सांगानेर में भी अच्छी-खासी कटौती हुई है. यहां 16.46 फीसदी यानी 61,674 वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर हो गए. साथ ही 24,465 वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई. सबसे ज्यादा मार सिविल लाइन्स विधानसभा पर पड़ी, जहां 19.85 फीसदी नाम कटे. वहीं चौमू में सबसे कम असर – सिर्फ 3.42 फीसदी.

अब जिनका नाम गायब है, उनके पास मौका है. 15 जनवरी तक फॉर्म-6 भरकर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. मैपिंग नहीं हुई तो 7 फरवरी तक दस्तावेज जमा करें, वरना फाइनल लिस्ट से नाम पक्का कट जाएगा. फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को आएगी.

चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए. BLO घर-घर जाकर चेक कर रहे हैं. आप voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर तुरंत चेक कर लीजिए. नाम नहीं मिला तो देर मत कीजिए – फॉर्म भरिए, दस्तावेज जमा कराइए. जयपुर जैसे बड़े शहर में इतने नाम कटने से लोग परेशान हैं, लेकिन आयोग का दावा है कि लिस्ट अब साफ-सुथरी हो रही है. मतदान आपका हक है, नाम बचाइए!

चुनाव आयोग का कहना है कि कोई योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए. घर-घर जाकर BLO वेरिफिकेशन कर रहे हैं. आप voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर चेक कर लीजिए. नाम नहीं मिला तो तुरंत फॉर्म भरिए. यह अभियान लिस्ट को साफ करने का है, ताकि फर्जी वोटिंग न हो और चुनाव निष्पक्ष रहें. जयपुर जैसे बड़े शहर में इतने नाम कटने से लोग परेशान हैं, लेकिन मौका है – सतर्क रहिए, अपना वोट बचाइए!

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



