जयपुर का SMS अस्पताल बनेगा स्किन ट्रीटमेंट का हब, दिया जाएगा सस्ता इलाज!

Rajasthan News: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में अब स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू हो गई हैं.

अस्पताल में 'इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी' की स्थापना के साथ ही मरीजों को लेजर और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से जुड़े सभी आधुनिक इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने लगे हैं.

कॉस्मेटिक ग्रूमिंग

यह इंस्टीट्यूट खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से अब तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे. प्रयास ये भी किए जा रहें है कि इस सेंटर पर विवाह योग्य उन युवतियों की कॉस्मेटिक ग्रूमिंग भी की जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगी.

इलाज 60 प्रतिशत तक सस्ते

SMS हॉस्पिटल के इस नए सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां मिलने वाले उपचार निजी स्किन क्लीनिक्स की तुलना में करीब 60 प्रतिशत तक सस्ते होंगे. इससे आम और मध्यम वर्ग के मरीजों को अब महंगे इलाज के लिए निजी अस्पतालों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लेजर और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की सुविधाएं

एसएमएस अस्पताल के स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक माथुर ने बताया कि यह देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर है, जहां लेजर और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की इतनी उन्नत सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई गई हैं. ये सेंटर तकनीक के लिहाज से बेहद आधुनिक है और लंदन के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा सेंटर माना जा रहा है. यहां स्थापित मशीनें अत्याधुनिक हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और ये कई मामलों में विदेशी संस्थानों से भी बेहतर बताई जा रही हैं.

स्किन ट्रीटमेंट का प्रमुख केंद्र

इस सेंटर में बालों और त्वचा से जुड़ी जटिल समस्याओं का आधुनिक उपचार संभव होगा. मरीजों को हेयर री-ग्रोथ (दोबारा बाल उगाने), लेजर के जरिए अनचाहे बाल हटाने सहित कई उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह इंस्टीट्यूट खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से अब तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे. एसएमएस अस्पताल का यह नया कदम न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए स्किन ट्रीटमेंट का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-