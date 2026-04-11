जयपुर का SMS अस्पताल बनेगा स्किन ट्रीटमेंट का हब, दिया जाएगा सस्ता इलाज!

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी सवाई मानसिंह अस्पताल में स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू की गई हैं. सेंटर में बालों और त्वचा से जुड़ी जटिल समस्याओं का इलाज की जाएगा.
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Rajasthan News: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में अब स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू हो गई हैं.
अस्पताल में 'इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी' की स्थापना के साथ ही मरीजों को लेजर और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से जुड़े सभी आधुनिक इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने लगे हैं.
कॉस्मेटिक ग्रूमिंग
यह इंस्टीट्यूट खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से अब तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे. प्रयास ये भी किए जा रहें है कि इस सेंटर पर विवाह योग्य उन युवतियों की कॉस्मेटिक ग्रूमिंग भी की जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगी.
इलाज 60 प्रतिशत तक सस्ते
SMS हॉस्पिटल के इस नए सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां मिलने वाले उपचार निजी स्किन क्लीनिक्स की तुलना में करीब 60 प्रतिशत तक सस्ते होंगे. इससे आम और मध्यम वर्ग के मरीजों को अब महंगे इलाज के लिए निजी अस्पतालों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
लेजर और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की सुविधाएं
एसएमएस अस्पताल के स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक माथुर ने बताया कि यह देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर है, जहां लेजर और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की इतनी उन्नत सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई गई हैं. ये सेंटर तकनीक के लिहाज से बेहद आधुनिक है और लंदन के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा सेंटर माना जा रहा है. यहां स्थापित मशीनें अत्याधुनिक हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और ये कई मामलों में विदेशी संस्थानों से भी बेहतर बताई जा रही हैं.
स्किन ट्रीटमेंट का प्रमुख केंद्र
इस सेंटर में बालों और त्वचा से जुड़ी जटिल समस्याओं का आधुनिक उपचार संभव होगा. मरीजों को हेयर री-ग्रोथ (दोबारा बाल उगाने), लेजर के जरिए अनचाहे बाल हटाने सहित कई उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह इंस्टीट्यूट खासतौर पर उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है, जो आर्थिक कारणों से अब तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे. एसएमएस अस्पताल का यह नया कदम न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए स्किन ट्रीटमेंट का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.
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