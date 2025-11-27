7 साल का दर्द 2 घंटे में हुआ खत्म, SMS अस्पताल की रोबोटिक सर्जरी ने बदल दी शख्स की जिंदगी!

Jaipur News: सवाई मानसिंह (एसएमएस) चिकित्सालय के सर्जरी विभाग ने एक दुर्लभ और जटिल बीमारी Median Arcuate Ligament Syndrome (MALS) का अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी द्वारा सफल उपचार कर एक मरीज को नया जीवन दिया है. यह ऑपरेशन अस्पताल के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान के चिकित्सा जगत के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.

सात वर्षों से पेट दर्द से परेशान था मरीज

सीकर निवासी 34 वर्षीय युवक पिछले करीब सात वर्षों से गंभीर पेट दर्द, खाने के बाद घबराहट, भूख कम लगना और लगातार वजन गिरने से परेशान था. डॉक्टरों के मुताबिक, वर्ष 2018 से शुरू हुई यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती गई और पिछले छह महीनों में मरीज की हालत बेहद खराब हो गई. उसका वजन लगभग 20 किलो कम हो गया और हीमोग्लोबिन मात्र 5.8 ग्राम तक गिर गया.

रूटीन जांचों-ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और सामान्य परीक्षण में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया. अंततः जब मरीज की CT एंजियोग्राफी कराई गई, तो पता चला कि पाचन तंत्र को रक्त सप्लाई देने वाली मुख्य धमनी लगभग 70% तक दब चुकी थी, जो जन्मजात शारीरिक संरचना की वजह से था. भोजन के बाद पर्याप्त रक्त सप्लाई नहीं मिलने के कारण ही मरीज को भोजन करने पर दर्द, उल्टी, भूख न लगना और वजन तेजी से गिरने जैसी समस्याएं हो रही थीं.

बहुत दुर्लभ बीमारी- एक लाख में एक मरीज

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, MALS एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है, जो लगभग एक लाख व्यक्तियों में केवल एक को होती है. इसकी पहचान करना बेहद चुनौती पूर्ण होता है, क्योंकि इसके लक्षण सामान्य गैस्ट्रिक समस्याओं जैसे दिखाई देते हैं और अक्सर वर्षों तक पकड़ में नहीं आते.

रोबोटिक तकनीक से जटिल सर्जरी हुई आसान

एसएमएस अस्पताल में राज्य सरकार की निःशुल्क योजना के अंतर्गत उपलब्ध रोबोटिक सर्जरी और ICG टेक्नोलॉजी की मदद से यह ऑपरेशन सुरक्षित और अत्यंत सटीक तरीके से किया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, मरीज को ऑपरेशन के बाद बहुत कम दर्द हुआ, सर्जरी में रक्त की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी,पूरी प्रक्रिया केवल 2 घंटे में पूर्ण हुई,कुछ ही घंटों बाद मरीज को भोजन दिया जा सका.

सर्जरी के दो सप्ताह के भीतर ही मरीज पूरी तरह सामान्य भोजन करने लगा. वजन बढ़ने लगा और पेट दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया. डॉक्टरों का कहना है कि यह सुधार उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से हुआ है.यह सर्जरी एसएमएस अस्पताल के विशेषज्ञ सर्जन डॉ. जीवन कांकरिया और उनकी टीम द्वारा की गई.

एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. कंचन और डॉ. इंदू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सर्जरी में सुनील एवं ए.बी. सिस्टर का विशेष सहयोग रहा. अस्पताल प्रशासन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इतनी जटिल और दुर्लभ बीमारी का रोबोटिक तकनीक से सफल उपचार यह साबित करता है कि एसएमएस अस्पताल अब दुनिया के आधुनिक अस्पतालों की श्रेणी में खड़ा है. यह ऑपरेशन न केवल मरीज के लिए जीवनदायी रहा, बल्कि राज्य में उन्नत रोबोटिक सर्जरी क्षमताओं का एक और उत्कृष्ट उदाहरण भी है.

