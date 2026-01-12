Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं आपको अंदर ही अंदर खाएं जा रही है एंटीबायोटिक? SMS मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Jaipur News: जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध 5 अस्पतालों में 9,776 मरीजों पर हुई एक रिसर्च में सामने आया कि कई एंटीबायोटिक आपको अंदर ही अंदर खाएं जा रही है. 

क्या आप जानते हैं आपको अंदर ही अंदर खाएं जा रही है एंटीबायोटिक? SMS मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Jaipur News: सर्दी-जुकाम और मामूली बुखार में बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने की आदत अब गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी चुनौती बनती जा रही है. जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध 5 अस्पतालों में 9,776 मरीजों पर हुई रिसर्च में सामने आया है कि कई एंटीबायोटिक का असर 57% से 90% तक कम हो चुका है. कुछ दवाओं में यह कमी 100% तक दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एंटीबायोटिक का अनावश्यक उपयोग नहीं रुका तो आने वाले समय में इलाज के विकल्प बेहद सीमित हो सकते हैं.

रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य वायरल इंफेक्शन (सर्दी-जुकाम) में भी लोग मनमर्जी से एंटीबायोटिक ले रहे हैं. नतीजतन, जब मरीज को यूरीन इंफेक्शन, निमोनिया या स्किन इंफेक्शन जैसे गंभीर संक्रमण होते हैं तब दवाएं अपेक्षित असर नहीं दिखा पातीं. अध्ययन में शामिल लगभग सभी मरीजों में 60% से 98% तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया गया. यूरीन इंफेक्शन (UTI), निमोनिया, स्किन और वाउंड इंफेक्शन इनमें रेसिस्टेंट बैक्टीरिया अब रूटीन इंफेक्शन तक फैल चुके हैं, जो चिंता का विषय है.

बच्चों और वयस्कों में वायरल/एलर्जी रोगों में अनावश्यक एंटीबायोटिक देने से शरीर में जल्दी रेजिस्टेंस बन जाता है. कोविड के बाद इन दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा, जिसने समस्या को और गंभीर किया. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से दुनियाभर में लाखों मौतें हो चुकी हैं. एसएमएस और संबद्ध अस्पतालों की यह रिसर्च स्पष्ट संकेत देती है कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग रोकना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है. जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग से ही आने वाले संकट को टाला जा सकता है.

बैक्टीरियल इनफेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आज हम लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि कोई भी बीमारी हो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होगी. जुकाम, खांसी में इसका इस्तेमाल सबसे बुरा दुरूपयोग हो रहा है और बड़ी आसानी से ये दवा दुकानों पर उपलब्ध हो जाती है. खुद केमिस्ट और डॉक्टर्स भी बड़ी आसानी से इसे मरीज को देते है लेकिन एक्सपर्टस बताते है कि ये आज इंसानी जीवन के लिए बड़ा खतरा बना चुकी है और मौतों की वजह भी बन रही है.

अपने 26 साल के अनुभवों के आधार पर जयपुर सीनियर फिजीशियन डॉक्टर पंकज आनंद ने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के साथ उनके पास कोई मरीज आता था तो वो एंटीबायोटिक की एक छोटी सी डोज मरीज को देते थे, जिससे वो ठीक हो जाता था लेकिन आज इन दवाओं का असर लगभग खत्म हो चुका है. दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक भारत देश में खप रही है. आज हालात ये है कि एंटीबायोटिक का असर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है और आज स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि इतने सालों तक बिना तर्क के ये दवाएं मरीजों को दी गई है.

एक्सपर्टस बताते है कि मरीज को एंटीबायोटिक देने के पीछे वजह डर नजर आती है. ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर को डर ये रहता है कि मरीज ठीक होना चाहिए क्योंकि उस पर मरीज का एक प्रेशर भी रहता है. मरीज खुद डॉक्टर को बोलता है कि मुझे तो आपने एंटीबायोटिक दी ही नहीं ये भी एक बड़ी वजह है. विशेषज्ञों की सलाह है कि एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह पर, निर्धारित डोज और अवधि में ही लें.सर्दी-जुकाम जैसे वायरल रोगों में इनका उपयोग बिल्कुल न करें.

जरूरत है कि राजस्थान सरकार डॉक्टर्स के अब हर पर्चे (प्रिसक्रिपशन )का ऑडिट कराएं, जिसमें एंटीबायोटिक लिखा गया है. इसके लिए एक एक्सपर्टस की टीम इसको रिव्यु करें.
