Jaipur: सीढ़ियों से घसीटते हुए चोर लेकर आए 100 किलो की तिजोरी, बैगों में भर ले गए परफ्यूम

Jaipur News: जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में चोरों ने एक ज्वेलर के सूने मकान से 100 किलो की तिजोरी और कीमती सामान, परफ्यूम चुरा कर ले गए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vinay Pant
Published: Nov 10, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 02:04 PM IST

Jaipur: सीढ़ियों से घसीटते हुए चोर लेकर आए 100 किलो की तिजोरी, बैगों में भर ले गए परफ्यूम

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में नकाबपोश चोरों ने एक ज्वेलर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए 100 किलो की तिजोरी चुरा ली. इसके साथ ही अन्य कीमती सामान, परफ्यूम आदि भी एक बैग में भरकर अपने साथ ले गए.

इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते और तिजोरी को सीढ़ियों से घसीट कर नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 100 किलो की तिजोरी में 5 किलो के चांदी और चांदी की ज्वेलरी
थी.

बाइक पर सवार होकर आए तीन चोरों ने बसंत बहार कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. ज्वेलर विनेश महेश्वरी के सूने मकान की रेकी करने के बाद चोर अंदर घुसे और सबसे पहले उन्होंने 100 किलो की तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया.

जब वह तिजोरी को तोड़ने में असफल रहे तो फिर उन्होंने तिजोरी को उठाकर ले जाने की प्लानिंग की. इसके बाद चोर तिजोरी को सीढ़ियों पर घसीटते हुए नीचे तक लेकर आए और फिर दो चोर बाइक पर बैठ तिजोरी को अपने साथ ले गए.

वहीं, तीसरा चोर पैदल चलता हुआ गली से बाहर निकल गया. तिजोरी में 5 किलो चांदी और चांदी की अन्य ज्वेलरी मौजूद थी. इसके साथ ही चोर मकान से महंगे परफ्यूम और कुछ अन्य कीमती सामान भी चुरा एक बैग में भरकर अपने साथ ले गए.

चोरी की वारदात को लेकर ज्वेलर विनेश माहेश्वरी ने बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों को आईडेंटिफाई करने में जुट गई है.
ये भी पढ़ें-

