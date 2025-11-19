Rajasthan: लविश जैन जयपुर में हर रोज करता था ये गंदा काम, मां-बांप भी देते साथ

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर की मुहाना थाना पुलिस के हत्थे एक ऐसा शातिर ठग चढ़ा है जो लोगों को खाली पड़ी जमीन दिखाकर इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देता और उनके साथ ठगी करता. लविश नाम का ये शातिर ठग लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है, जो सिर्फ फ्लाइट से ही ट्रेवल करता था. हाल ही में ये ठग बैंगलोर में अपनी महिला मित्र से मिलने गया था, जहां से मुहाना थाना पुलिस ने इसे दबोचा है.

लोगों को खाली पड़ी जमीन पर इनवेस्ट करने व बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर ठग को जयपुर की मुहाना थाना ने गिरफ्तार किया है. भू-माफिया मुहाना इलाके में अजमेरा प्रोपर्टी के नाम से दुकान चलाता था. भू-माफिया के खिलाफ 18 सितंबर को मुहाना थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसके बाद पुलिस ने उसे बेंगलुरू से पकड़ा लिया. भू-माफिया बेंगलुरू अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए गया था. भू-माफिया ट्रेवल के लिए केवल फ्लाइट का उपयोग करता था ताकि पुलिस उसे आसानी से न पकड़ सके. आरोपी को पकड़ने में थाना स्पेशल के ओम डोबर की अहम भूमिका रही है.

लविश जैन के खिलाफ पीड़ित अंकित कुमावत ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत में बताया कि लविश जैन, उसकी मां और पिता तीनों ने अंकित को टोल के पास लाखना रोड पर खाली जमीन दिखाकर इन्वेस्ट करने और उसमें कॉलोनी काटने, उसमें प्लाट देने का झांसा देकर ऑनलाइन नकद 82 लाख रुपये हड़प लिए थे जबकि असल में जमीन किसी और व्यक्ति की थी.

मुकदमा दर्ज होते ही लविश जयपुर से फरार हो गया था, जो बार-बार अपनी लोकेशन बदलकर फरारी काट रहा था और हमेशा हवाई रूट का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस टीम ने पटना, कुल्लू-मनाली, हिमाचल प्रदेश, वाराणसी होते हुए बेंगलुरू, कर्नाटका में अपनी महिला मित्र के पास फरारी काटने पहुंचे लविश को दबोच लिया.

लविश जैन के खिलाफ थाना मुहाना पर ही अन्य एक मामला दर्ज है और थाना चित्रकूट जयपुर पश्चिम में भी एक मामला दर्ज होना बता रहा है, जिससे पुछताछ जारी है और धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है.

