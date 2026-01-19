जैसलमेर में ओवरलोडिंग बेलगाम! रोज 70 से 80 गाड़ियां फर्राटा से हैं चलती

Jaipur News: राजधानी जयपुर से 600 किमी दूर जैसलमेर में ओवरलोडिंग का खेल बेलगाम चल रहा है. यहां एक-दो नहीं बल्कि रोज 70 से 80 गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं. सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों के दस्तावेज भी पूरे नहीं होते. ऐसे में इन वाहनों से हादसा होने की आशंका लगातार बनी रहती है.

कहने को तो परिवहन विभाग ने इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मना रहा है. इस पूरे महीने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों को जागरूक करने के साथ ही ओवरलोड जैसी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है. परिवहन मुख्यालय ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों और प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को ओवरलोड, ओवर क्राउड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं लेकिन परिवहन मुख्यालय के इन आदेशों की पालना फील्ड में देखने को नहीं मिल रही है.

अब इसे परिवहन मुख्यालय से लंबी दूरी कहें या फिर अधिकारियों की ढिलाई या मिलीभगत, दूर-दराज के कुछ जिलों में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई नहीं की जा रही है. जैसलमेर में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई लगभग नगण्य की जा रही है.

जैसलमेर से बाड़मेर के 160 किलोमीटर लम्बे हाईवे पर रोजाना 70 से 80 ट्रक-डम्पर ओवरलोड चलते हैं. बाड़मेर से ये ट्रक या डम्पर क्रैशर गिट्टी, बजरी आदि लेकर आते हैं, जबकि जैसलमेर की तरफ से स्टोन भरकर बाड़मेर की तरफ जाते हैं. परिवहन मुख्यालय ने हाईवेज पर स्थित टोल प्लाजाओं पर चैकिंग करने के अनिवार्य निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन दो टोल प्लाजाओं पर कभी भी परिवहन विभाग की टीमें नहीं देखी जाती.

इस तरह हो रहा परिवहन नियमों का उल्लंघन

जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे NH-15 पर बेलगाम दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक

शिव और देवीकोट में 2 टोल प्लाजा, पर विभाग की चैकिंग जीरो

दोनों ही टोल प्लाजा पर नहीं रहती परिवहन विभाग की टीमें

बगैर दस्तावेज पूरे किए वाहन भी दौड़ रहे सड़कों पर

कई ट्रकों का टैक्स जमा नहीं, कई बगैर बीमा, फिटनेस के दौड़ रहे

कई वाहन NTBT श्रेणी में डालने के बावजूद भी ओवरलोड परिवहन जारी

कई बिहार और अरुणाचल प्रदेश की पंजीकृत गाड़ियां भी संचालित हो रही

ओवरलोड वाहनों के चलते हाईवे जल्दी टूट रहा

6 महीने पहले सड़क पर डाली गई थी नई परत, फिर से टूटने लगा हाईवे

जैसलमेर में ओवरलोड परिवहन के पीछे अधिकारियों की ढिलाई या मिलीभगत को भी बड़ा कारण माना जा रहा है. जैसलमेर में जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम लंबे समय से जमे हुए हैं. उनकी वर्तमान पोस्टिंग भले ही 2 साल पहले हुई हो, लेकिन वे इससे पहले भी लगातार कई साल तक जैसलमेर डीटीओ के पद पर रह चुके हैं. ज़ी मीडिया ने ओवरलोड परिवहन को लेकर जब डीटीओ टीकूराम से पूछा तो उन्होंने कहा कि रोज 2 से 3 गाड़ियों के चालान किए जाते हैं.

ओवरलोड वाहनों के परिवहन पर हम कार्रवाई करते हैं. हालांकि रोज इतनी बड़ी संख्या में ओवरलोड वाहन चलने के बावजूद महज 2 से 3 वाहनों के चालान करना नाकाफी प्रतीत होता है. वहीं, सड़क सुरक्षा माह में अधिक सक्रिय होने के बजाय परिवहन विभाग की टीमें निष्क्रिय नजर आ रही हैं.

