/राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर

Jaipur News: जल जीवन मिशन में भजनलाल सरकार ने राजस्थान को बडी राहत दी है.राज्य सरकार ने हर घर नल योजना के लिए 1578 करोड़ की मंजूरी दी है. राज्य सरकार और ठेकेदारों के बीच हुए समझौते के बाद बजट की स्वीकृति दी है.

जल जीवन मिशन को रफ्तार मिलेगी

घोटालो और गड़बड़ियों के बाद एक बार से राजस्थान के जल जीवन मिशन को रफ्तार मिलेगी क्योंकि 3 साल से बजट के सूखे पर अब लगाम लग गई. जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दे दी, जिसके बाद राजस्थान में लगभग 15000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक बार फिर से शुरू हो गए.

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जेजेएम में शुरुआती तौर पर सरकार ने 1578 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट मल्टी विलेज स्कीम के लिए 1,000 करोड़ और OTMP के क्वालिटी, क्वांटिटी प्रभावित योजनाओं के लंबित काम के लिए 578 करोड़ स्वीकृत किए है. OTMP में राज्य और केंद्र सरकार की 50,50 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है जबकि मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दी है. जल्द ही जलदाय विभाग बजट आवंटित करेगा. सरकार जुलाई में 1 हजार करोड़ और जारी करेगी.



राजस्थान में जेजेएम का हाल

राजस्थान में हर घर नल योजना के जरिए 1,07,66,907 कनेक्शन होने हैं लेकिन अब तक सिर्फ 63,56,761 यानि 59 फीसदी ही कनेक्शन हो गए.बाकी 41 फीसदी कनेक्शन मार्च 2028 तक पूरे करने होंगे. जलदाय विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन

क्या अब होगा सपना पूरा?

साथ ही रेट्रोफिटिंग योजनाएं, जिन्हें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन NJJM द्वारा जल जीवन मिशन JJM से बाहर कर दिया गया था, उनके शेष कार्यों को भी राज्य निधि से पूरा करने की अनुमति दी गई है. इन फैसलों से राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और लाखों ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा. अब राजस्थान में ‘हर घर जल’ का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं.