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राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन को गति देने के लिए 1578 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इससे करीब 15 हजार करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाएं दोबारा शुरू होंगी. राज्य में अब तक 59% घरों तक ही नल कनेक्शन पहुंचे हैं, जबकि शेष कार्य मार्च 2028 तक पूरा करना लक्ष्य है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chauhan
Published: Jun 26, 2026, 02:48 PM|Updated: Jun 26, 2026, 03:07 PM
राजस्थान में 'हर घर जल' को मिली नई रफ्तार, भजनलाल सरकार ने JJM के लिए 1578 करोड़ किए मंजूर
Image Credit: Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जल जीवन मिशन में भजनलाल सरकार ने राजस्थान को बडी राहत दी है.राज्य सरकार ने हर घर नल योजना के लिए 1578 करोड़ की मंजूरी दी है. राज्य सरकार और ठेकेदारों के बीच हुए समझौते के बाद बजट की स्वीकृति दी है.

जल जीवन मिशन को रफ्तार मिलेगी
घोटालो और गड़बड़ियों के बाद एक बार से राजस्थान के जल जीवन मिशन को रफ्तार मिलेगी क्योंकि 3 साल से बजट के सूखे पर अब लगाम लग गई. जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दे दी, जिसके बाद राजस्थान में लगभग 15000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक बार फिर से शुरू हो गए.

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जेजेएम में शुरुआती तौर पर सरकार ने 1578 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट मल्टी विलेज स्कीम के लिए 1,000 करोड़ और OTMP के क्वालिटी, क्वांटिटी प्रभावित योजनाओं के लंबित काम के लिए 578 करोड़ स्वीकृत किए है. OTMP में राज्य और केंद्र सरकार की 50,50 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है जबकि मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दी है. जल्द ही जलदाय विभाग बजट आवंटित करेगा. सरकार जुलाई में 1 हजार करोड़ और जारी करेगी.


राजस्थान में जेजेएम का हाल
राजस्थान में हर घर नल योजना के जरिए 1,07,66,907 कनेक्शन होने हैं लेकिन अब तक सिर्फ 63,56,761 यानि 59 फीसदी ही कनेक्शन हो गए.बाकी 41 फीसदी कनेक्शन मार्च 2028 तक पूरे करने होंगे. जलदाय विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा.

जेजेएम में किस साल कितने कनेक्शन

क्या अब होगा सपना पूरा?
साथ ही रेट्रोफिटिंग योजनाएं, जिन्हें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन NJJM द्वारा जल जीवन मिशन JJM से बाहर कर दिया गया था, उनके शेष कार्यों को भी राज्य निधि से पूरा करने की अनुमति दी गई है. इन फैसलों से राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और लाखों ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा. अब राजस्थान में ‘हर घर जल’ का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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