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भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि! ‘हर घर जल’ मिशन में किया बड़ा कमाल, जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है. इस पहल से राज्य में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 18, 2026, 08:43 AM IST | Updated:Mar 18, 2026, 08:43 AM IST

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भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धि! ‘हर घर जल’ मिशन में किया बड़ा कमाल, जानें कैसे

Jaipur News: राजस्थान ने ‘हर घर जल’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार केंद्र के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यह समझौता नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया गया.

पीएम का व्यक्त किया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत प्रदेशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में आग्रह किया था. केंद्र से अनुमति मिलने के बाद यह एमओयू साइन किया गया, जो राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. इस पहल से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य और अधिक तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

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उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से मिशन को नई गति मिलेगी. प्रदेश में ‘डबल इंजन’ सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस एमओयू के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे खासतौर पर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनकी दैनिक दिनचर्या अधिक सरल और सुरक्षित बनेगी.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के विस्तारित स्वरूप को मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. यह एमओयू ग्रामीण परिवारों तक नल से नियमित और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने, सेवा की गुणवत्ता सुधारने, तय समय में लक्ष्यों को पूरा करने और पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. यह समझौता राजस्थान में जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है.

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