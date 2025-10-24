Rajasthan: जल जीवन मिशन में मंडरा रहा संकट, अटका पड़ा 1850 करोड़ का बजट

Jaipur News: जल जीवन मिशन में अधूरे बजट से प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडराने लगे है क्योंकि प्रदेश में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त चल रही है. इस साल जेजेएम में पानी के कनेक्शन के लक्ष्यों को पूरा करने में जलदाय विभाग आसपास तक नहीं पहुंच पाया.

लक्ष्य कैसे पूरा होगा?

अधूरा बजट, अधूरा प्रोजेक्ट, अधूरा मिशन...जल जीवन मिशन की बजट के संकट के कारण प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कमजोर है. पीएचईडी से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में 1850 करोड़ का बजट अटका है, जिसमें से 1500 करोड़ केंद्र और 350 करोड़ राज्यांश है, जिसका असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है.

राज्य में इस साल 13 लाख पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 7 महीने में सिर्फ 1 लाख कनेक्शन ही हो पाए. वहीं, राजस्थान को 1 करोड़ 7 लाख कनेक्शन का टारगेट दे रखा है, जो मार्च 2024 तक पूरा होना था लेकिन समय पर टारर्गेट पूरा ना होने पर इस मिशन की इसकी मियाद 2028 तक बढा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब तक राजस्थान में 61 लाख 48 हजार कनेक्शन हो पाए, लेकिन इस मिशन में बजट के कमी का असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है. हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों का असर इस मिशन पर पड़ा है.

साल दर साल, कितने टारगेट, कितने कनेक्शन

साल कनेक्शन लक्ष्य कितने कनेक्शन हुए 2019-20 प्लान नहीं बना 1,02,169 2020-21 20 लाख 6,80,883 2021-22 30 लाख 5,38,030 2022-23 30 लाख 13,82,872 2023-24 20,69,816 12,17,862 2024-25 25 लाख 9,44,618 2025-26 13 लाख 1,02,019

ये जिले फिसड्डी, ये जिले टॉप पर

जल जीवन मिशन में बाड़मेर, डीग, चितौडगढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सबसे फिसड्डी है. इन पांचों जिलों में 35 फीसदी कनेक्शन नहीं हो पाए है. जबकि हनुमानगढ,भीलवाडा,गंगानगर,डीडवाना-कुचामन,पाली टॉप पर है. इन जिलों में कनेक्शन 80 प्रतिशत के पार पहुंच गए है. वहीं झालावाड, चुरू, राजसमंद, टोंक, करौली, जयपुर की ठीक ठाक स्थिति है. यहां 60 फीसदी से अधिक कनेक्शन हुए है.

देश में 31वें पायदान पर राजस्थान

जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में शुरुआत से ही फिसड्डी साबित हो रहा है. राज्य इस मिशन में 31 वे पायदान पर है. राजस्थान के बाद बंगाल, झारखंड और केरल है, जो इस योजना में सबसे नीचे पायदान पर है. राजस्थान इससे पहले 33 वे पायदान पर था. वहीं गोवा,हरियाणा,तेलंगाना,गुजराज,पंजाब समेत कई राज्यों ने 100 फीसदी लक्ष्य हासिल भी कर चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-