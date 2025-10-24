Rajasthan: जल जीवन मिशन में मंडरा रहा संकट, अटका पड़ा 1850 करोड़ का बजट

Jaipur News: जल जीवन मिशन पर संकट के बादल मंडराने लगे है. पीएचईडी से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में 1850 करोड़ का बजट अटका है.
Jaipur News: जल जीवन मिशन में अधूरे बजट से प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडराने लगे है क्योंकि प्रदेश में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त चल रही है. इस साल जेजेएम में पानी के कनेक्शन के लक्ष्यों को पूरा करने में जलदाय विभाग आसपास तक नहीं पहुंच पाया.
लक्ष्य कैसे पूरा होगा?
अधूरा बजट, अधूरा प्रोजेक्ट, अधूरा मिशन...जल जीवन मिशन की बजट के संकट के कारण प्रोजेक्ट्स की रफ्तार कमजोर है. पीएचईडी से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में 1850 करोड़ का बजट अटका है, जिसमें से 1500 करोड़ केंद्र और 350 करोड़ राज्यांश है, जिसका असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है.
राज्य में इस साल 13 लाख पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 7 महीने में सिर्फ 1 लाख कनेक्शन ही हो पाए. वहीं, राजस्थान को 1 करोड़ 7 लाख कनेक्शन का टारगेट दे रखा है, जो मार्च 2024 तक पूरा होना था लेकिन समय पर टारर्गेट पूरा ना होने पर इस मिशन की इसकी मियाद 2028 तक बढा दी है.
अब तक राजस्थान में 61 लाख 48 हजार कनेक्शन हो पाए, लेकिन इस मिशन में बजट के कमी का असर पेयजल प्रोजेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है. हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों का असर इस मिशन पर पड़ा है.
साल दर साल, कितने टारगेट, कितने कनेक्शन
|साल
|कनेक्शन लक्ष्य
|कितने कनेक्शन हुए
|2019-20
|प्लान नहीं बना
|1,02,169
|2020-21
|20 लाख
|6,80,883
|2021-22
|30 लाख
|5,38,030
|2022-23
|30 लाख
|13,82,872
|2023-24
|20,69,816
|12,17,862
|2024-25
|25 लाख
|9,44,618
|2025-26
|13 लाख
|1,02,019
ये जिले फिसड्डी, ये जिले टॉप पर
जल जीवन मिशन में बाड़मेर, डीग, चितौडगढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सबसे फिसड्डी है. इन पांचों जिलों में 35 फीसदी कनेक्शन नहीं हो पाए है. जबकि हनुमानगढ,भीलवाडा,गंगानगर,डीडवाना-कुचामन,पाली टॉप पर है. इन जिलों में कनेक्शन 80 प्रतिशत के पार पहुंच गए है. वहीं झालावाड, चुरू, राजसमंद, टोंक, करौली, जयपुर की ठीक ठाक स्थिति है. यहां 60 फीसदी से अधिक कनेक्शन हुए है.
देश में 31वें पायदान पर राजस्थान
जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में शुरुआत से ही फिसड्डी साबित हो रहा है. राज्य इस मिशन में 31 वे पायदान पर है. राजस्थान के बाद बंगाल, झारखंड और केरल है, जो इस योजना में सबसे नीचे पायदान पर है. राजस्थान इससे पहले 33 वे पायदान पर था. वहीं गोवा,हरियाणा,तेलंगाना,गुजराज,पंजाब समेत कई राज्यों ने 100 फीसदी लक्ष्य हासिल भी कर चुके हैं.
