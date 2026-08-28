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राजस्थान के जल जीवन मिशन में बड़ा खुलासा! बिना जांच के ठेकेदारों को 122 करोड़ से ज्यादा का भुगतान

Jaipur News: राजस्थान के जल जीवन मिशन में कैग ऑडिट ने गंभीर अनियमितताएं उजागर की हैं. 26 परियोजनाओं में थर्ड पार्टी जांच के बिना 122.311 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ. 7.70 करोड़ के कथित फर्जी बिल और शिलान्यास पर 3.28 करोड़ खर्च भी सवालों में हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 28, 2026, 01:30 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 01:30 PM IST
राजस्थान के जल जीवन मिशन में बड़ा खुलासा! बिना जांच के ठेकेदारों को 122 करोड़ से ज्यादा का भुगतान
Image Credit: राजस्थान जल जीवन मिशन में कैग ऑडिट ने गंभीर अनियमितताएं उजागर की.

Jaipur News: राजस्थान में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए संचालित जल जीवन मिशन (जेजेएम) की कार्यप्रणाली पर कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 26 क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजनाओं में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की जरूरी प्रक्रिया पूरी किए बिना ठेकेदारों को 122.311 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया.

ऑडिट में बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक संबंधित ठेकेदारों को यह भुगतान किया गया था. कैग ने निरीक्षण और प्रमाणन की अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बावजूद भुगतान किए जाने को गंभीर अनियमितता के रूप में दर्ज किया है.

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7.70 करोड़ रुपए के बिल भी सवालों के घेरे में

ऑडिट रिपोर्ट में भुगतान से जुड़ी एक और गंभीर गड़बड़ी सामने आई है. इसमें 7.70 करोड़ रुपए के कथित फर्जी बिलों के आधार पर अनियमित भुगतान किए जाने का जिक्र है. इस खुलासे के बाद विभागीय निगरानी व्यवस्था और टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं.

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा है कि इनके कारण पूरी टेंडर प्रक्रिया संदेह के दायरे में आती है. ऐसे में संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

शिलान्यास समारोहों पर 3.28 करोड़ रुपए खर्च

रिपोर्ट में जेजेएम की परियोजनाओं के शिलान्यास समारोहों पर हुए खर्च का भी जिक्र है. कैग के मुताबिक वर्ष 2022-23 में अलग-अलग जलापूर्ति परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रमों पर 3.28 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

कैग ने कहा कि जेजेएम की गाइडलाइन के तहत प्रोजेक्ट फंड का उपयोग प्रचार-प्रसार और सहायक गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रावधानों के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता.

सरकार के जवाब को कैग ने नहीं माना

राज्य सरकार ने नवंबर 2025 में ऑडिट के जवाब में कहा था कि शिलान्यास समारोहों पर किया गया खर्च वित्त विभाग की मंजूरी के बाद हुआ था. हालांकि, कैग ने सरकार के इस जवाब को स्वीकार नहीं किया. ऑडिट रिपोर्ट में इसे जेजेएम गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए ऑडिट पैरा बनाया गया.

जेजेएम की व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल

कैग के निष्कर्षों के बाद जेजेएम की भुगतान और निगरानी व्यवस्था को लेकर कई सवाल सामने आए हैं. सबसे अहम सवाल यही है कि थर्ड पार्टी जांच और सर्टिफिकेशन के बिना 122.311 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कैसे किया गया. वहीं 7.70 करोड़ रुपए के कथित अनियमित बिलों की जिम्मेदारी किसकी तय होगी, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है.

रिपोर्ट में जेजेएम-2.0 के तहत फर्जीवाड़े और अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन लागू किए जाने का भी जिक्र किया गया है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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