Jaipur News: JJM में फिर से हेराफेरी, 8 डिवीजनों में 64 करोड़ के बजट में गड़बड़ी

Jaipur News: राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है. PHED (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) के 8 डिविजनों में 64 करोड़ रुपये के बजट में गड़बड़ी उजागर हुई है.
Jaipur News: जल जीवन मिशन में 'फिर से हेराफेरी' पर बड़ा खुलासा हुआ है. PHED के 8 डिविजनों में बजट में गडबडी हुई है, जिसके बाद अब मंत्री और एसीएस के निर्देश पर दोषी इंजीनियर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. आखिरकार कैसे करोड़ों के बजट में अफसरों ने गड़बड़ी की.
JJM में कितनी बार हेराफेरी?
JJM में पहले हेरा फेरी,फिर हेरा फेरी..अब फिर से हेराफेरी! जल जीवन मिशन में हेराफेरी थमने का नहीं ले रहा है. ईडी और सीबीआई की एंट्री के बाद भी जेजेएम में अनियमित्ताएं रुक नहीं रही. जल जीवन मिशन में 64 करोड़ के बजट में गड़बड़ी हुई है.
PHED के 8 अधिशाषी अभियंताओं को बजट गडबडी में दोषी माना गया.अब मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, और ACS के निर्देश पर इंजीनियर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मांग के अनुसार, ज्यादा बजट मांगने पर अफसरों को चार्जशीट थमाई जाएगी. 8 डिवीजनों के XEN ने 13 करोड से ज्यादा का बजट समर्पित करना पड़ा तब जाकर पूरी गड़बड़ी का खुलासा हुआ. आशंका जताई जा रही है कि ठेकेदारों को मेहरबानी के लिए इंजीनियर्स ने विभाग से ज्यादा बजट मांगा.
ये 8 डिविजनों, जहां बजट में हुई अनियमित्ताएं
|एक्सईएन,डिवीजन
|बजट मांगा
|समर्पित बजट
|हिमांशु मील,जयपुर ग्रामीण 2
|9.17 करोड़
|1.05 करोड़
|राम सिंह, सिरोही
|8.80 करोड़
|1.94 करोड़
|महेंद्र सिंह राठौड़,फालना
|1.76 करोड़
|1.11 करोड़
|जितेंद्र कुमार शर्मा,जयपुर ग्रामीण 3
|8.19 करोड़
|1.98 करोड़
|कल्पेश लोहार,बांसवाड़ा
|7.80 करोड़
|1.94 करोड़
|किशनलाल सत्यवाल,अलवर NCR
|24.60 करोड़
|4.75 करोड़
|प्रेम प्रकाश मीणा,महवा
|67 लाख
|49.13 लाख
|जय नारायण सेठीलाल,हिंडौन
|2.40 करोड़
|40.02 लाख
|डिवीजनों में कुल बजट
|63.39 करोड़
|13.67 करोड़
चार्जशीट देने वाले अफसर खुद कार्रवाई में घिरे
स्पेशल प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर राज सिंह चौधरी ने इन आठों इंजीनियर्स की चार्जशीट बनाकर अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा को भेजी है. इसके बाद डीओपी के चार्जशीट थमाने के बाद इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी. लेकिन चीफ इंजीनियर राजसिंह चौधरी खुद झूठे प्रमाण पत्र मामले में दोषी है.
क्वालिटी कंट्रोल अधीक्षण अभियंता प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने कार्रवाई के लिखा था. राज सिंह चौधरी ने अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन में मैसर्स कैलाश चंद चौधरी को झूठा प्रमाण पत्र जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजसिंह चौधरी के पास दो पॉवरफुल सीटों का चार्ज है. ऐसे में सवाल ये कि चार्जशीट थमाने वाले साहब पर कब गाज गिरेगी?
