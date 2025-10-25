जल जीवन मिशन में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव!जानें 5000 गांवों को कैसे मिलेगा पानी

Rajasthan news: जल जीवन मिशन के तहत ₹18,879 करोड़ के 5 बड़े प्रोजेक्ट पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर निजी कंपनियों को सौंपे गए हैं. इससे 5,000 गांवों में 4.20 लाख नल कनेक्शन किए जाएंगे. निजी कंपनियां 10 साल तक संचालन करेंगी.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने के लिए जलदाय विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मिशन के तहत पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर आधारित पांच बड़े पेयजल आपूर्ति प्रोजेक्ट निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं. इन परियोजनाओं पर कुल ₹18,879 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे राज्य के 5,000 गांवों को सीधे पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा.
मॉडल क्या है और किसे मिलेगा लाभ?
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) एक पीपीपी मॉडल है, जिसका उद्देश्य जलापूर्ति परियोजनाओं में प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकता को कम करना है. विभाग प्रोजेक्ट की कुल लागत का 40% निवेश करेगा, जबकि शेष 60% राशि सफल ठेकेदार (निजी कंपनी) द्वारा निवेश की जाएगी. ठेकेदार को उसकी निवेश राशि 10 वर्षों की अवधि में, 20 किस्तों के माध्यम से, एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी. इन प्रोजेक्ट्स से राज्य की लगभग 20 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा, जहां 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे. इसके अलावा, इन जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव (O&M) भी 10 वर्षों तक उसी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा जिसने परियोजना में निवेश किया है.
इन 5 प्रोजेक्ट्स में लागू होगा HAM
यह अभिनव मॉडल राज्य के 11 जिलों में लागू किया जाएगा. जिन पांच बड़े प्रोजेक्ट्स को निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है, उनका विवरण इस प्रकार है:
|जिला
|लाभान्वित गांव
|जल स्रोत
|अनुमानित लागत
|करौली,सवाई माधोपुर
|1,426
|चंबल नदी
|₹3,066 करोड़
|अलवर, भरतपुर
|1,237
|चंबल नदी
|₹4,813 करोड़
|धौलपुर, भरतपुर
|470
|काली तीर
|₹606 करोड़
|चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर
|1,473
|जाखम डैम
|₹3,266 करोड़
|सीकर, झुंझुनूं
|394
|इंदिरा गांधी नहर
|₹7,125 करोड़
यह कदम जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को तेज़ी से पूरा करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!