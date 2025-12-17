Zee Rajasthan
जल जीवन मिशन घोटाला, ACB की बड़ी कार्रवाई, SIT ने 5 आरोपियों को दबोचा

Rajasthan News: राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में ACB की SIT ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें ठेकेदार और तत्कालीन लेखाधिकारी शामिल हैं. आरोपियों पर घटिया निर्माण, फर्जी बिलिंग और रिश्वतखोरी के जरिए राजकोष को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 17, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 05:01 PM IST

Rajasthan Jal Jeevan Mission: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल की है. मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने करोड़ों रुपये के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली
ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में ठेकेदार, फर्म मैनेजर और तत्कालीन अधिकारी शामिल हैं- महेश कुमार मित्तल (प्रोपराइटर, गणपति ट्यूबवेल), हेमंत मित्तल उर्फ गोलू (पुत्र महेश मित्तल), उमेश कुमार शर्मा (मैनेजर, श्याम ट्यूबवेल), पीयूष जैन (प्रोपराइटर, श्याम ट्यूबवेल) और गोपाल कुमावत (तत्कालीन लेखाधिकारी, PHED) आदि.

घटिया काम और फर्जीवाड़ा
जांच में खुलासा हुआ कि श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के संचालकों ने PHED विभाग के इंजीनियरों (अधिशासी, सहायक और कनिष्ठ अभियंता) के साथ मिलीभगत कर करोड़ों के टेंडर हासिल किए थे. आरोपियों ने न केवल घटिया गुणवत्ता का काम कराया, बल्कि फर्जी मेजरमेंट बुक भरकर राजकोष से मोटी रकम ऐंठ ली.

कॉल रिकॉर्डिंग से खुला रिश्वत कांड
ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, SIT को आरोपियों के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत और कॉल ट्रांसक्रिप्ट से रिश्वत के लेन-देन के पुख्ता सबूत मिले हैं. आरोपियों के बीच करीब ₹2.20 लाख की रिश्वत राशि के आदान-प्रदान के साक्ष्य मिले हैं. तकनीकी साक्ष्यों और FSL रिपोर्ट के आधार पर जयपुर के विभिन्न इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया गया.

अब तक की कार्रवाई
इस घोटाले में ACB पहले ही 6 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है. पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह राणावत के नेतृत्व में गठित SIT अन्य फरार आरोपियों की तलाश और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

