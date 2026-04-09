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Rajasthan: जल जीवन मिशन घोटाला, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल होंगे ACB के सामने पेश

Rajasthan News: राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल ACB के सामने पेश होंगे. आज दिल्ली से जयपुर सुबोध अग्रवाल लाए जा सकते हैं.  

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 09, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 04:03 PM IST

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Rajasthan: जल जीवन मिशन घोटाला, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल होंगे ACB के सामने पेश

Rajasthan News: जल जीवन मिशन घोटाला, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल ACB के सामने पेश होंगे. एडवोकेट के जरिए खुद पेश होने की जानकारी दी गई.

आज दिल्ली से जयपुर सुबोध अग्रवाल लाए जा सकते हैं. इससे पहले एसीबी कोर्ट JMM घोटाले में आरोपी सुबोध अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है. गिरफ्तारी के लिए ACB लगातार प्रयास ने किए थे. मुकदमा संख्या 245/24 में रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल आरोपी हैं.

ये भी कहा गया था कि यदि गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती है तो कोर्ट से आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी का प्रोसेज शुरू होगा.

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