/राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

Jaipur News: राजस्थान में आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. चिकित्सा विभाग के बाद अब सहकारिता विभाग भी जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी में है. योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां बाजार दर की तुलना में काफी कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होंगी.

इन केंद्रों का संचालन सहकारी उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से किया जाएगा. इससे आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सुलभ और किफायती दरों पर मिल सकेंगी.

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जेनेरिक दवाओं के जनक डॉ. समित शर्मा की पहल फिर चर्चा में

राजस्थान में जेनेरिक दवाओं और विशेष रूप से निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत का श्रेय आईएएस अधिकारी डॉ. समित शर्मा को दिया जाता है. वर्ष 2011 में उन्होंने सरकारी अस्पतालों में आम जनता को मुफ्त और सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने की पहल को लागू किया था. अब एक बार फिर डॉ. समित शर्मा की पहल चर्चा में है. चिकित्सा विभाग के बाद सहकारिता विभाग द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने की योजना को जेनेरिक दवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे राज्य में सस्ती दवाओं की उपलब्धता और बढ़ने की उम्मीद है.

41 में से 29 जिलों को मिल चुका है लाइसेंस

जानकारी के अनुसार राज्य के 41 जिलों में से अब तक 29 जिलों में जन औषधि केंद्रों के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. इन केंद्रों को जिला अस्पतालों या जिला उपभोक्ता भंडार परिसरों में स्थापित किया जाएगा. जयपुर में कॉनफैड द्वारा एसएमएस अस्पताल के चरक भवन में नया जन औषधि केंद्र खोला जाएगा. इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

क्या होता है जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर?

जेनेरिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो किसी ब्रांडेड दवा के पेटेंट समाप्त होने के बाद बनाई जाती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तरह ही सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण होती हैं, लेकिन उनकी कीमत 50 से 80 प्रतिशत तक कम हो सकती है.

ब्रांडेड दवाएं किसी विशेष ट्रेडमार्क नाम से बेची जाती हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं उनके मूल सॉल्ट या फॉर्मूले के नाम से बाजार में उपलब्ध होती हैं. दवा कंपनियों द्वारा अनुसंधान, प्रचार और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के कारण ब्रांडेड दवाएं अपेक्षाकृत महंगी होती हैं. हालांकि पैकिंग, रंग या आकार में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन दवा का प्रभाव और गुणवत्ता समान मानी जाती है.

बढ़ेगी दवाओं और सर्जिकल उत्पादों की उपलब्धता

वर्तमान में जयपुर के एसएमएस अस्पताल और झुंझुनूं में जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं. अन्य जिलों में भी केंद्र शुरू करने के लिए सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को स्थान आवंटन के संबंध में पत्र भेजा था.

जल्द ही जयपुर के चरक भवन में नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा. इसके साथ ही कॉनफैड के मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध दवाओं की संख्या 18 से बढ़कर 250 तक पहुंच गई है. इसका मतलब है कि अब अधिकतर आवश्यक दवाएं इन केंद्रों पर उपलब्ध होंगी. दवाओं के अलावा विभिन्न सर्जिकल आइटम भी आम लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा.