उदयपुर-बांसवाड़ा में करोड़ों के JJM घोटाले में 8 अफसरों और 4 फर्मों को बचाया, नोटशीट में खुली पोल

Rajasthan JJM: उदयपुर-बांसवाड़ा जल जीवन मिशन घोटाले में अधूरे एक्शन की पोल नोटशीट में खुल गई. 4 में से 1 ही उपखंड के इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाई गई. इसके अलावा घोटाला करने वाली फर्मों पर डेढ़ साल बाद भी गाज नहीं गिरी.

JJM घोटाले में अधूरा एक्शन, नोटशीट में खुली पोल

जल जीवन मिशन घोटाले में अधूरे एक्शन की पोल खुल गई. उदयपुर बांसवाड़ा में जेजेएम एमडी और चीफ इंजीनियर की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद तीन सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट में करोडों के घोटाले उजागर हुआ लेकिन डेढ़ साल बाद भी दोषी इंजीनियर्स और फर्मों को बचाया गया.

नोटशीट में जिक्र है कि अरथुना उपखंड को छोड़कर बाकी तीन उपखंडों के दोषी इंजीनियर्स पर कार्रवाई नहीं हुई. सहायक सचिव रामचंद्र बलाई की नोटशीट में चीफ इंजीनियर जेजेएम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके साथ साथ घोटाले करने वाली फर्म मैसर्स मनोज बागडी उदयपुर, मैसर्स बीएंडजी कंस्ट्रक्शन जोधपुर, जीए इंफ्रा जयपुर और टीपीए एजेन्सी वेबकॉस पर आरटीपीपी नियमों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए. इस प्रकरण में 3 इंजीनियर्स को 16 सीसी में चार्जशीट मिली, जबकि 8 इंजीनियर्स को बचाया गया.

इन 8 इंजीनियर्स पर मेहरबानी हुई

उदयपुर-बांसवाड़ा घोटाले में 8 इंजीनियर को बचाया गया. तत्कालीन मावली उपखंड AEN पायल व्यास, JEN विनोद कुमार, JEN दीपक शर्मा, तत्कालीन कोटडा उपखंड AEN मनोहर सिंह, JEN दीपक जोशी, तत्कालीन गढी AEN मयंक डामोर, JEN प्रितेश जैन, JEN राहुल वैष्णव को बचाया, जबकि अरथुना उपखंड के 3 इंजीनियर्स को 16 सीसी में चार्जशीट मिल चुकी. अरथुना के तत्कालीन AEN श्याम लाल चरपोटा, JEN नितीश उपाध्याय, JEN पुरुषोत्तम परमार को चार्जशीट थमाई थी.

भ्रष्टाचार का खुला खेल

PHED इंजीनियर्स ने 8 करोड के पाइपों का फर्जी भुगतान किया. 100 MM की डीआई ट्रेंच में ही 75MM एचडीपी के पाइप डाले. फर्जी एंट्री कर सॉफ्ट और हार्ड रॉक खुदाई का अधिक पैमेंट किया. जांच पुस्तिका में सीसी कटिंग, साइट पर काम ही नहीं पाया गया, ड्राइंग में भी गड़बड़ी हुई. फोटोकॉपी के बिल लगाकर करोड़ों के फर्जी भुगतान उठाए. बिना वर्क आर्डर नंबर अंकित किए 50 करोड के पाइप खरीद लिए. 323 किलोमीटर के 100 एमएम के डीआई पाइप ये पूरा खेल हुआ लेकिन इसके बावजूद इंजीनियर्स और फर्मों को बचाया गया.

