JJM Scam : राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत 15 जगहों पर छापेमारी, रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर ACB और SIT ने की रेड

Jal Jeevan Mission scam: राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले की जांच में ACB की SIT ने बड़ा एक्शन लिया. आज सुबह से 15 ठिकानों (जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, जालोर, बिहार-झारखंड) पर छापेमारी की गई. रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल समेत 15 आरोपियों के घर-दफ्तर सर्च किए गए. केडी गुप्ता, निरिल कुमार, विशाल सक्सेना समेत 9 अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू.
JJM Scam News: राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच तेज हो गई है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने चार प्रमुख पहलुओं पर गहराई से जांच शुरू की है, जिसमें अनियमित टेंडर, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी भुगतान और मेजरमेंट बुक (MB) की गड़बड़ी शामिल है. SIT के अध्यक्ष एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में यह जांच चल रही है.
20,000 करोड़ के स्पेशल टेंडर में अनियमितताएं
ACB SIT ने 20 हजार करोड़ के स्पेशल प्रोजेक्ट टेंडरों की जांच तेज की है. इनमें 20 टेंडरों में नियम-शर्तें बदलकर बड़ी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई. टेंडर में साइट इंस्पेक्शन की अनिवार्य शर्त लगाई गई थी, जिसमें टेंडर से पहले ही कंपनियों को साइट विजिट कर एक्सईएन से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था. इससे पारदर्शिता पूरी तरह भंग हुई और पहले ही पता चल जाता था कि कौन-कौन सी फर्में भाग ले रही हैं. वित्त विभाग ने बाद में इन टेंडरों को रद्द कर दिया, लेकिन विशेष शर्त लगाने वाले इंजीनियर्स पर ACB सख्त कार्रवाई कर सकती है.
इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्रों की भूमिका
SIT इरकॉन कंपनी के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में शामिल इंजीनियर्स की जांच कर रही है. पिछली सरकार में इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के टेंडर जारी किए गए, जो मुख्य रूप से श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए. जब मामला सामने आया तो जांच के लिए एक्सईएन विशाल सक्सेना ने केरल जाकर झूठी रिपोर्ट पेश की. SIT अब इन फर्जी प्रमाण पत्रों में शामिल इंजीनियर्स की भूमिका खंगाल रही है.
55 करोड़ के फर्जी भुगतान पर सख्त नजर
श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम किए 55 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया गया. इसमें 139 इंजीनियर्स जांच के दायरे में हैं, जिनमें 15 एक्सईएन, 40 एईएन और 50 जेईएन शामिल हैं. फर्जी भुगतान जयपुर जिला सर्किट में 10 करोड़, कोटपूतली-बहरोड़ में 14 करोड़, दौसा में 19 करोड़, अलवर में 3 करोड़, नीमकाथाना और झुंझुनूं में 2.50-2.50 करोड़ का हुआ. SIT इन फर्जी बिलों और भुगतानों की गहन जांच कर रही है.
ठेकेदारों से मिली 178+ मेजरमेंट बुक (MB) की जांच
घोटाले के चौथे प्रमुख मामले में ठेकेदारों के घर-दफ्तर से 178 से ज्यादा मेजरमेंट बुक बरामद हुई हैं. MB सरकारी संपत्ति होती है, इसलिए इन्हें ठेकेदारों के पास रखना गैरकानूनी है. इससे संबंधित इंजीनियर्स भी SIT के रडार पर हैं, क्योंकि MB में मनमाने आंकड़े भरकर करोड़ों का भुगतान किया गया.
वर्तमान छापेमारी और हिरासत
आज सुबह से ACB SIT ने जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, जालोर, बिहार, झारखंड सहित 15 ठिकानों पर छापेमारी की है. रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर भी सर्च हुई. करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी गई. कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जिनमें प्रमुख नाम हैं: केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव.यह जांच घोटाले की गहराई को उजागर कर रही है, जिसमें कुल राशि सैकड़ों करोड़ बताई जा रही है. ACB ने कहा है कि जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
किस किस के छापे,इनसे पूछताछ
नाम तत्कालीन पद
सुबोध अग्रवाल ............. पीएचईडी एसीएस
केडी गुप्ता ............. शहरी चीफ इंजीनियर
दिनेश गोयल ............. स्पेशल प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर
डीके गौड ............. तकनीकी चीफ इंजीनियर
निरिल कुमार ............ अधीक्षण अभियंता
सुशील शर्मा ............. अधीक्षण अभियंता
शुभांशु दीक्षित ............. अतिरिक्त मुख्य अभियंता
अरूण श्रीवास्तव............ अतिरिक्त मुख्य अभियंता
महेंद्र सोनी ............ अधीक्षण अभियंता
विशाल सक्सेना ............ अधीशाषी अभियंता,शाहपुरा
