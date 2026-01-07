Rajasthan News: JJM में बड़ा घोटाला, 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट पर 39 अफसरों को चार्जशीट

Rajasthan News: हर घर नल योजना में घोटालों पर राज्य सरकार एक्शन मोड में है. सूत्रों की माने तो कार्मिक विभाग ने 39 PHED इंजीनियर्स चार्जशीट थमाई गई. 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट में पहली बार बडी संख्या में अधिकारियों को एक साथ चार्जशीट थमाई जा रही है. फर्जी भुगतान मामले में 139 अफसरों को चार्जशीट मिलेगी, जिसमें से 39 को चार्जशीट मिल चुकी, 18 की पीएचईडी ने डीओपी भेजी, जबकि 82 अफसरों चार्जशीट अभी डीओपी भेजनी बाकी है.

पहली बार किसी भी विभाग में बडे स्तर पर चार्जशीट दी जा रही है. इंजीनियर्स ने श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के करोडों का पैमेंट किया था. जयपुर 1,जयपुर 2 और अलवर रीजन की जांच में ये पूरा खुलासा हुआ था. अब जल्द ही इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है.

एसआईटी एक्टिव, चीफ इंजीनियर को बुलाया

55 करोड़ के फर्जी पैमेंट को लेकर जेजेएम एसआई एक्टिव हो गई है. एसआई पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सूत्रों की मानें तो फिलहाल एसआई पूरे घोटाले की जानकारी जुटा रही है. जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से जानकारी जुटाने के लिए एसआईटी ने दो बार एसीबी मुख्यालय बुलाया है.

पानी के इस घोटाले में एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी आरोपियों को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुला सकती है. फर्जी पैमेंट को लेकर 2 अधीक्षण अभियंता, 32 एक्सईएन, 44 सहायक अभियंताओं की मुश्किले बढेगी.

इन इंजीनियर्स की बढ़ेगी मुश्किलें

अधीक्षण अभियंता-2: विपिन जैन, अनिल कछवाहा

अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन)- 32 : रामकरण मीणा, मायालाल सैनी, हिमांशु मील, रामकिशन यादव, रोहिताश कुमार, सिद्धार्थ मीणा, हेमंत मीणा, योगेंद्र सिंह, विजय सिंह, रमेश चंद सैनी, सोमेश मेहरा, प्रहलाद मीणा, हरज्ञान मीणा, गोविंद प्रसाद शर्मा, नरेश सिंह, धन्नाराम चौहान, कल्पेश लहर, रामलाल मीणा, विकास मीणा, रामजीत मीणा, राजेश कुमार मीणा, विशाल सक्सेना, लखन मीणा, छुट्टनलाल मीणा, सिद्धार्थ टांक, रामप्रकाश मीणा, दशरथ राम, महेंद्र चेतीवाल, महेंद्र वर्मा, जेपी गुप्ता, जगदीश सिंह राजपुरोहित, मुकेश मानतवालस.

सहायक अभियंता (एईएन)- 44 : अनिल मितवा, आशीष चाहर, बलवीर सैनी, सतीश मीणा, नमन वाट, सतीश मीणा, शिशुपाल सैनी, रामावतार मीणा, अनिल जाखड़, गगन सिंह गुर्जर, गणेश कुमार वर्मा, विनोद कुमार सैनी, रामावतार मीणा, सियाराम गुर्जर, राजेश कुमार आर्य, रामकिशोर यादव, प्रभातीलाल मीणा, गंगाराम, जतिश दागल, सज्जनसिंह मीणा, गीताराम मीणा, विकास कुमार मीणा, पुरषोतम मीणा, पतराम, एसएल छारपोता, युवराज सैनी, अनिल कुमार वर्मा, राजीव जैन, तेजपाल सिंह चौहान, अनुकृति सिहाग, अतुल ककड, जैकी शर्मा, शीशपाल सैनी, रामावतार सिंगोदिया, सुरेंद्र बराला, लखन मीणा, सत्यनारायण गुप्ता, दीपक कुमावत, नीरज पिपलोदा, राहुल शर्मा, धर्मवीर सिंह, प्रेमराज मीणा, सुनील माथुर, दीपक कुमार सिंह.

अब सवाल ये है कि कब तक जल जीवन मिशन घोटाले में अफसरों पर गाज गिरेगी क्योंकि इस मिशन में घोटालों की जांच लंबे समय से चल रही है.

