Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News: JJM में बड़ा घोटाला, 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट पर 39 अफसरों को चार्जशीट

Rajasthan News: राजस्थान के जेजेएम में बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें कार्मिक विभाग ने 39 PHED इंजीनियर्स चार्जशीट थमाई है.  फर्जी भुगतान मामले में 139 अफसरों को चार्जशीट मिलेगी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 07, 2026, 05:31 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 05:31 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
khoba roti

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं खोबा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में हाड़कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में सीवियर कोल्ड डे दर्ज
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में सीवियर कोल्ड डे दर्ज

Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी

राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा
6 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान की फिजाओं में घुला जहर! इन 3 शहरों में बदली आबोहवा

Rajasthan News: JJM में बड़ा घोटाला, 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट पर 39 अफसरों को चार्जशीट

Rajasthan News: हर घर नल योजना में घोटालों पर राज्य सरकार एक्शन मोड में है. सूत्रों की माने तो कार्मिक विभाग ने 39 PHED इंजीनियर्स चार्जशीट थमाई गई. 55 करोड़ के एडवांस पैमेंट में पहली बार बडी संख्या में अधिकारियों को एक साथ चार्जशीट थमाई जा रही है. फर्जी भुगतान मामले में 139 अफसरों को चार्जशीट मिलेगी, जिसमें से 39 को चार्जशीट मिल चुकी, 18 की पीएचईडी ने डीओपी भेजी, जबकि 82 अफसरों चार्जशीट अभी डीओपी भेजनी बाकी है.

पहली बार किसी भी विभाग में बडे स्तर पर चार्जशीट दी जा रही है. इंजीनियर्स ने श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को बिना काम के करोडों का पैमेंट किया था. जयपुर 1,जयपुर 2 और अलवर रीजन की जांच में ये पूरा खुलासा हुआ था. अब जल्द ही इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है.

एसआईटी एक्टिव, चीफ इंजीनियर को बुलाया
55 करोड़ के फर्जी पैमेंट को लेकर जेजेएम एसआई एक्टिव हो गई है. एसआई पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. सूत्रों की मानें तो फिलहाल एसआई पूरे घोटाले की जानकारी जुटा रही है. जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से जानकारी जुटाने के लिए एसआईटी ने दो बार एसीबी मुख्यालय बुलाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पानी के इस घोटाले में एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी आरोपियों को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुला सकती है. फर्जी पैमेंट को लेकर 2 अधीक्षण अभियंता, 32 एक्सईएन, 44 सहायक अभियंताओं की मुश्किले बढेगी.

इन इंजीनियर्स की बढ़ेगी मुश्किलें
अधीक्षण अभियंता-2: विपिन जैन, अनिल कछवाहा
अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन)- 32 : रामकरण मीणा, मायालाल सैनी, हिमांशु मील, रामकिशन यादव, रोहिताश कुमार, सिद्धार्थ मीणा, हेमंत मीणा, योगेंद्र सिंह, विजय सिंह, रमेश चंद सैनी, सोमेश मेहरा, प्रहलाद मीणा, हरज्ञान मीणा, गोविंद प्रसाद शर्मा, नरेश सिंह, धन्नाराम चौहान, कल्पेश लहर, रामलाल मीणा, विकास मीणा, रामजीत मीणा, राजेश कुमार मीणा, विशाल सक्सेना, लखन मीणा, छुट्टनलाल मीणा, सिद्धार्थ टांक, रामप्रकाश मीणा, दशरथ राम, महेंद्र चेतीवाल, महेंद्र वर्मा, जेपी गुप्ता, जगदीश सिंह राजपुरोहित, मुकेश मानतवालस.

सहायक अभियंता (एईएन)- 44 : अनिल मितवा, आशीष चाहर, बलवीर सैनी, सतीश मीणा, नमन वाट, सतीश मीणा, शिशुपाल सैनी, रामावतार मीणा, अनिल जाखड़, गगन सिंह गुर्जर, गणेश कुमार वर्मा, विनोद कुमार सैनी, रामावतार मीणा, सियाराम गुर्जर, राजेश कुमार आर्य, रामकिशोर यादव, प्रभातीलाल मीणा, गंगाराम, जतिश दागल, सज्जनसिंह मीणा, गीताराम मीणा, विकास कुमार मीणा, पुरषोतम मीणा, पतराम, एसएल छारपोता, युवराज सैनी, अनिल कुमार वर्मा, राजीव जैन, तेजपाल सिंह चौहान, अनुकृति सिहाग, अतुल ककड, जैकी शर्मा, शीशपाल सैनी, रामावतार सिंगोदिया, सुरेंद्र बराला, लखन मीणा, सत्यनारायण गुप्ता, दीपक कुमावत, नीरज पिपलोदा, राहुल शर्मा, धर्मवीर सिंह, प्रेमराज मीणा, सुनील माथुर, दीपक कुमार सिंह.

अब सवाल ये है कि कब तक जल जीवन मिशन घोटाले में अफसरों पर गाज गिरेगी क्योंकि इस मिशन में घोटालों की जांच लंबे समय से चल रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news