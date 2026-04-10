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फर्जी ऑफिस, नकली CEO और करोड़ों का खेल, पढ़ें राजस्थान JJM स्कैम की फिल्मी साजिश की पूरी कहानी

Rajasthan JJM scam: जयपुर में जल जीवन मिशन के 979 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि 84 करोड़ के फर्जी सर्टिफिकेट को असली साबित करने के लिए केरल में नकली IRCON ऑफिस तक बना दिया गया. अब पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 10, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 04:03 PM IST

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फर्जी ऑफिस, नकली CEO और करोड़ों का खेल, पढ़ें राजस्थान JJM स्कैम की फिल्मी साजिश की पूरी कहानी

Rajasthan JJM scam: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने तत्कालीन पीएचईडी एसीएस और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी इस मामले में उनकी 11वीं गिरफ्तारी मानी जा रही है. करीब 51 दिन तक फरार रहने के बाद पकड़े गए अग्रवाल से अब गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे इस बहुस्तरीय घोटाले में और बड़े खुलासों की उम्मीद है.

यह पूरा मामला 979 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें 84 करोड़ रुपये के फर्जी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को असली साबित करने के लिए विभागीय स्तर पर सुनियोजित साजिश रची गई. आरोप है कि पीएचईडी के इंजीनियरों और अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा “स्क्रिप्टेड प्लान” तैयार किया, जिसमें झूठे दस्तावेजों को सही साबित करने के लिए जमीन पर नकली सेटअप तक तैयार कर दिया गया.

होटल में इरकॉन कंपनी का फर्जी ऑफिस बनाया गया

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श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए गए. इस जांच के तहत तत्कालीन शाहपुरा एक्सईएन विशाल सक्सेना को केरल भेजा गया. वहां उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर एक होटल में इरकॉन कंपनी का फर्जी ऑफिस तैयार किया. इस फर्जी सेटअप में जियो टैगिंग के जरिए इरकॉन के कथित सीईओ “विजय शंकर” की फोटो अपलोड की गई, साथ ही पाइपलाइन और पंप हाउस की तस्वीरें भी साझा की गईं, ताकि प्रमाण पत्र को विश्वसनीय बनाया जा सके.

लेकिन बाद में जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि IRCON International Limited ने पिछले 30 वर्षों में केरल में कोई काम ही नहीं किया. इतना ही नहीं, जिस “विजय शंकर” को सीईओ बताया गया, उस नाम का कोई अधिकारी कंपनी में मौजूद ही नहीं था. इससे साफ हो गया कि पूरा प्रमाण पत्र फर्जी था और इसे वैध दिखाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी.

दोनों फर्मों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए

7 अप्रैल 2023 को तैयार की गई इस फर्जी जांच रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों ने भी मुहर लगा दी, जिससे यह संदेह और गहरा गया कि इस पूरे घोटाले में नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग शामिल थे. हालांकि 7 मई 2023 को इरकॉन कंपनी ने जलदाय विभाग को ईमेल कर साफ कर दिया कि यह प्रमाण पत्र उनका नहीं है. इसके बाद सच्चाई सामने आई और जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें दोनों फर्मों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.

इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. जलदाय विभाग के एक्सईएन जितेंद्र शर्मा पहले ही दिल्ली स्थित इरकॉन कार्यालय पहुंच गए थे और उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी भी मिल गई थी. लेकिन उन्होंने न तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और न ही विभाग को अवगत कराया. इससे उनके रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे किसी दबाव या निजी हित में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे.

अब बड़ा सवाल यह है कि तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने इतने बड़े फर्जीवाड़े पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यह लापरवाही थी या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? एसीबी की जांच अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

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