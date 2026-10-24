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Rajasthan News: JJM में 2600 करोड़ की सिक्योरिटी पर राहत, PHED ने जारी किए आदेश

राजस्थान में जल जीवन मिशन (JJM) के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) में छूट का विवाद सुलझ गया है. PHED ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की आंशिक राशि लौटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के तहत 50% काम पूरा होने पर अधिकतम 25%, 75% काम पूरा होने पर 50% और 100% काम पूरा होने पर 60% राशि लौटाई जा सकेगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published:Oct 24, 2026, 03:45 PM IST | Updated:Oct 24, 2026, 04:15 PM IST
Rajasthan News: JJM में 2600 करोड़ की सिक्योरिटी पर राहत, PHED ने जारी किए आदेश
Image Credit: Jaipur News

Rajasthan News: JJM में सिक्योरिटी डिपॉजिट का विवाद सुलझा गया है. पीएचईडी ने सिक्योरिटी में छूट के आदेश जारी कर दिए है. जेजेएम में वित्तीय संकट के कारण सरकार ने सिक्योरिटी डिपॉजिट(SD) की छूट दी थी, ताकि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर असर ना पड़ें लेकिन जलदाय विभाग ने ये आदेश रोक रखा था, जिससे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो रहे थे लेकिन ज़ी मीडिया की खबर के बाद छूट के आदेश जारी हुए.

जलदाय विभाग ने सिक्योरिटी डिपॉडिट में छूट के आदेश जारी कर दिए. शर्तों के पालन के आधार पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की आंशिक राशि लौटाई जा सकेगी. इसके तहत 50 प्रतिशत या अधिक काम पूरा होने पर कुल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि, 75 प्रतिशत या अधिक काम पूरा होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत काम पूरा होने पर अधिकतम 60 प्रतिशत राशि लौटाई जा सकेगी.

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JJM चीफ इंजीनियर भवानी सिंह सिंह शेखावत ने आदेश जारी किए है. वित्तीय संकट के चलते वित्त विभाग ने छूट दी थी लेकिन जलदाय विभाग ने छूट आदेश अटका रखा था, जिससे पेयजल प्रोजेक्ट्स में वित्तीय राहत नहीं मिल पा रही थी लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब इस छूट के आदेश से करीब 2600 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि मिल सकेगी.

क्या होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट?
टेंडर में सिक्योरिटी डिपॉजिट (SD) वह गारंटी राशि होती है, जो रनिंग बिल में कंपनी या फर्मो द्धारा जमा करवाई जाती है. विभाग द्वारा यह इसलिए ली जाती है कि ताकि फर्म समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करें. अगर काम अधूरा छोड़ दिया जाता है या तय मानकों के अनुसार नहीं होता तो हर्जाना वसूलने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है. पीएचईडी ने रनिंग बिल के साथ 10 प्रतिशत SD ली जाती है. आम तौर पर SD वर्क कम्पलीशन के 1 साल बाद लौटाई जाती है लेकिन वित्तीय संकट के बीच पीएचईडी में पहले ही लौटने की छूट गई दी.

एसडी के लिए ये शर्तें जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि काम की प्रगति की गणना केवल उन कार्यों के आधार पर होगी, जिनके बिलों का भुगतान हो चुका है. जिन कार्यों के बिल लंबित हैं या जिनका संबंधित टीपीआई एजेंसी अथवा विभागीय टीम ने सत्यापन नहीं किया है, उन्हें कार्य की प्रगति की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, संबंधित अनुबंध में शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कोई बकाया वसूली, पेनल्टी या लिक्विडिटी डैमेज लंबित नहीं होना चाहिए. रिफंड का रिकॉर्ड अनुबंध फाइल और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य होगा.

शेष 40 प्रतिशत राशि काम पूरा होने पर
आदेश के मुताबिक, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की शेष 40 प्रतिशत राशि काम पूरा होने और अनुबंध की सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही लौटाई जाएगी. यह छूट केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी. यह प्रावधान जल जीवन मिशन के तहत संचालित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) अनुबंधों पर लागू नहीं होगा. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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