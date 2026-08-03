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घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत महिलाओं के लिए 8910 वर्क फ्रॉम होम अवसर उपलब्ध हैं. इच्छुक महिला अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता, अनुभव और अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 03, 2026, 03:11 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 03:11 PM IST
घर बैठे करें कमाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए 8 हजार से ज्यादा नौकरी, जानें कैसे करें अप्लाई
Image Credit: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत महिलाओं के लिए 8910 वर्क फ्रॉम होम अवसर उपलब्ध हैं.

Rajasthan Work From Home Job 2026: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना के तहत महिलाओं के लिए घर बैठे काम करने का शानदार अवसर दिया जा रहा है. इस योजना के तहत अलग-अलग संस्थाओं और कंपनियों की ओर से 8910 वर्क फ्रॉम होम अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. इच्छुक महिलाएं आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अलग-अलग अवसरों के लिए योग्यता व अंतिम तिथि भी अलग-अलग तय की गई है.

8910 पदों पर मिलेगा घर बैठे काम
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के पोर्टल पर इस समय कुल 8910 अवसर उपलब्ध हैं. इन पदों के जरिए महिलाओं को घर से ही काम करने का मौका मिलेगा. अलग-अलग कंपनियां और संस्थाएं अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेंगी. आवेदन शुरू हो चुके हैं और इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पसंद के अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा. आवेदन के लिए उम्मीदवार का राजस्थान का निवासी होना जरूरी है. अलग-अलग अवसरों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग रखी गई है. कई अवसरों के लिए सामान्य साक्षरता या 8वीं पास भी पर्याप्त है, जबकि कुछ पदों पर अधिक योग्यता और अनुभव मांगा गया है. आवेदन करते समय संबंधित अवसर की पात्रता जरूर देख लें.

किन-किन तरह के काम मिलेंगे?
इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर अलग-अलग तरह के काम दिए जा रहे हैं. इनमें डेटा एंट्री, सिलाई कार्य, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य सहित अन्य स्किल आधारित अवसर शामिल हैं. उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार किसी भी उपलब्ध अवसर के लिए आवेदन कर सकती हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल [mahilawfh.rajasthan.gov.in] पर जाएं. यदि पहले से पंजीकरण नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें. इसके बाद Opportunity List में जाकर उपलब्ध अवसर देखें. जिस अवसर के लिए आवेदन करना है, उस पर Apply Now पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अन्य कौशल और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.

जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान जन आधार, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. विशेष श्रेणी की महिलाओं को संबंधित प्रमाण पत्र भी देना होगा.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
हर अवसर की योग्यता, अनुभव, अंतिम तिथि और अन्य शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित अवसर का पूरा विवरण ध्यान से पढ़ें. सभी जानकारी सही भरें और केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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