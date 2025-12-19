राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित, टॉप-10 में 9 महिलाएं शामिल

RJS 2025 Final Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी चयन सूची में इस बार भी महिलाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. कुल 44 पदों पर घोषित परिणाम में 28 महिलाएं न्यायिक अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं.

खास बात यह है कि मेरिट लिस्ट के टॉप-5 स्थानों पर केवल महिलाएं हैं, जबकि टॉप-10 में 9 महिलाएं और सिर्फ 1 पुरुष उम्मीदवार शामिल है. जोधपुर की स्वाति जोशी की सफलता विशेष रूप से प्रेरणादायक रही. स्वाति जोशी ने छठे प्रयास में आरजेएस परीक्षा उत्तीर्ण कर 14वीं रैंक हासिल की है. वे शादीशुदा हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी में कुल 183 अंक प्राप्त कर अंतिम चयन सूची में शामिल हुई हैं.

स्वाति को लॉ पेपर-I में 53.5 और लॉ पेपर-II में 55.5 अंक मिले. भाषा के दोनों प्रश्नपत्रों में उन्होंने क्रमशः 25 और 26 अंक हासिल किए, जबकि साक्षात्कार में उन्हें 23 अंक प्राप्त हुए. स्वाति ने बताया कि उन्होंने 2015 में एलएलबी पूरी की थी और 2016 से लगातार आरजेएस की तैयारी कर रही थीं. यह उनका छठा प्रयास था. वे छह बार मुख्य परीक्षा और चार बार इंटरव्यू तक पहुंचीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए. प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए. एक दिन चयन जरूर होता है. बाड़मेर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाति ने जयपुर से एलएलबी और एलएलएम किया. वे अपने पति महेश जोशी और पुत्री अन्वेषा व्यास के साथ इस सफलता से बेहद खुश हैं.

आरजेएस 2025 के परिणाम में जोधपुर संभाग के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है. जोधपुर के भोपालगढ़ की बेटी सूर्या परिहार ने 17 वीं रेंक हासिल करते हुए परिवार व गांव का नाम रोशन किया है. भोपालगढ़ हिंगोली गांव की बेटी सूर्या परिहार एयरफोर्स से सेवानिवृत्त देवेंद्र परिहार की पुत्री हैं. उसने कहा कि लम्बे संघर्ष व आत्मविश्वास के बल पर यह बड़ी सफलता की अर्जित है.

हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट सरवर खान ने 19वीं रैंक प्राप्त की है. सरवर खान ने भारती विद्यापीठ, पुणे से विधि स्नातक और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर से कॉरपोरेट लॉ में एलएलएम किया है. वे मूल रूप से डीडवाना के गांव झाड़ोद के निवासी हैं.

जोधपुर की पीपाड़ तहसील के सिलारी गांव की रहने वाली रितिका चौधरी ने भी आरजेएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. रितिका ने राज्य स्तर पर 24वीं रैंक हासिल की है. ग्रामीण परिवेश से आने वाली रितिका की इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी और उत्साह का माहौल है. उनके परिजनों के अनुसार, रितिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं.

उनके पिता सुखदेव चौधरी जोधपुर में ठेकेदारी का कार्य करते हैं. जोधपुर की रेणु सिंगारिया ने 33वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है. अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली रेणु ने कुल 155 अंक प्राप्त किए, जो उनकी श्रेणी की कट-ऑफ 146 अंक से काफी अधिक है.

उन्होंने लॉ पेपर-I में 43, लॉ पेपर-II में 48.5, भाषा-I में 22 और भाषा-II में 22.5 अंक प्राप्त किए, जबकि इंटरव्यू में उन्हें 19 अंक मिले. रेणु की हाल ही में 30 नवंबर को शादी हुई थी. उन्होंने कहा कि मेरे दादा का सपना था कि उनकी पोती जज बने. मेरे परिवार ने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया. खुद पर विश्वास रखें, सफलता जरूर मिलेगी.