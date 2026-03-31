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Jaipur News: टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर करना 10 फीसदी महंगा, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

Rajasthan News: राजस्थान में 1 अप्रैल से जंगल सफारी महंगी होने जा रही है. अब वन्यजीव प्रेमियों को 10 प्रतिशत टिकट ज्यादा देना होगा. इसके साथ ही  बस, जीप, कैमरे की फीस भी बढ़ा दी गई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 31, 2026, 02:54 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 02:54 PM IST

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Jaipur News: टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सैर करना 10 फीसदी महंगा, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

Jaipur News: राजस्थान में जंगल सफारी महंगी हो गई है. कल 1 अप्रैल से नई दरें लागू होगी. वन्यजीव प्रेमियों को अब तक 10 प्रतिशत टिकट ज्यादा देना होगा. वन विभाग ने 2 साल तक के लिए ये नई रेट्स जारी की है. अब जंगल सफारी घूमना सैलानियों के लिए महंगा हो गया है.

10 प्रतिशत रेट्स बढ़ाई
राजस्थान में जंगल सफारी में की सैर करना अब सैलानियों के लिए महंगा हो गया. 1 अप्रैल से सभी टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नई दरें लागू होगी. वन विभाग ने सर्कुलर जारी कर 10 प्रतिशत रेट्स बढ़ा दी है. टिकट के साथ-साथ बस, जीप, कैमरे की फीस में भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

यह नई रेट्स मार्च 2028 तक लागू होगी. वन विभाग ने दो साल के लिए रेट्स बढ़ाई है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केसीए अरुण प्रसाद आदेश जारी किए है. प्रवेश शुल्क, पर्यटक वाहन प्रवेश शुल्क, बोटिंग शुल्क, कैमरा फीस, ईको डेवलपमेंट सरचार्ज को बढ़ाया गया है.

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रणथंभौर में एंट्री फीस की नई दरें
सवाई माधोपुर के नेशनल टाइगर रिजर्व में कल से नई दरें लागू होगी, जिसमें भारतीयों के लिए एंट्री फीस 90 रुपये प्रति व्यक्ति, 125 रुपये ईको डेवलपमेंट चार्जेज कुल 215 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा. विदेशी सैलानी के लिए एंट्री फीस 690 रुपये, ईको डेवलपमेंट सरचार्ज 885 रुपये कुल 1575 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट के देने होंगे. प्रति स्टूडेंट के 40 रुपये, ईको डेवलपमेंट सरचार्ज 25 रुपये कुल 65 रुपये टिकट किराया देना होगा.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,रणथंभौर को छोड नई दरें
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और रणम्भौर टाइगर रिवर्ज को छोडकर बाकी सभी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों की रेट्स बढाई है. भारतीय की एंट्री फीस प्रति व्यक्ति 75 रुपये, ईको डेवलपमेंट सरचार्ज 90 रुपये कुल 165 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा. विदेशियों के एंट्री फीस 405 रुपये, सरचार्ज 605 रुपये कुल 1010 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट देना होगा. स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपये एंट्री फीस, ईको डेवलपमेंट चार्जेज 25 रुपये कुल 65 रुपये देना होगा.

रणथंभौर में व्हीकल चार्जेज की नई रेट्स
व्हीकल टाइप - रणथंभौर में व्हीकल चार्जेंज- अन्य टाइगर रिजर्व
बस --------------------1095 रुपये प्रति व्यक्ति- 730 रुपये प्रति व्यक्ति
जीप/कैंटर-----------695 रुपये प्रति व्यक्ति ......... 455 रुपये प्रति व्यक्ति

कैमरा फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट
वन्यजीव फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्मों के वीडियों कैमरे पर 15980 रुपये, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट के लिए 24200, एडवरटाइमेंट, टीवी सीरियल के लिए 106480, विदेशी कंपनियों को डॉक्यूमेंट के लिए 157300 रुपये का चार्ज देना होगा.

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