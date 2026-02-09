Rajasthan Jungle Super Exclusive: जी मीडिया ने खोल दी जंगल में चल रही दलाली की पोल, 3 महीने की पड़ताल में खुली काले करतूतों की सुतली

Rajasthan Sting Operation: जयपुर को अब सिर्फ पिंक सिटी नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है. नवंबर से फरवरी तक देश-विदेश के सैलानी यहां झालाना, आमागढ़ और बीड पापड़ लैपर्ड सफारी के लिए उमड़ पड़ते हैं. झालाना में 28, आमागढ़ में 15-20, बीड पापड़ में 17 और नाहरगढ़ व आसपास के जंगलों में कुल 100 से अधिक तेंदुए हैं. सूर्यकुमार यादव, अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा, संजय दत्त, रवीना टंडन, फराह खान जैसी हस्तियां भी सफारी का लुत्फ उठा चुकी हैं. लेकिन इन जंगलों के पीछे छुपा है एक काला सच, जिसे जी मीडिया ने 3 महीने की गहन पड़ताल से बाहर लाया है.



सरकारी टिकट 5000, डिमांड 7000 – घूस देकर बिना टिकट सफारी

वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार पूरी जिप्सी के लिए सफारी का सरकारी रेट 5004 रुपये है. पर्यटकों को ऑनलाइन या काउंटर से आईडी देकर टिकट बुक करना होता है. लेकिन जी मीडिया रिपोर्टर आशीष चौहान सैलानी बनकर पहुंचे तो सामने आया चौंकाने वाला सच. दलाल परमेश कुमार मीणा ने 7000 रुपये में बिना किसी टिकट, आईडी या रसीद के झालाना सफारी करवा दी. रिपोर्टर ने न तो आईडी दी, न टिकट लिया, फिर भी 20 वर्ग किलोमीटर के जंगल में पूरी सफारी की.

15 दिसंबर का स्टिंग ऑपरेशन

15 दिसंबर को रिपोर्टर ने चाय की टपरी वाले से पूछा तो एक व्यक्ति परमेश कुमार मीणा ने संपर्क किया. उसने शाम की सफारी नामुमकिन बताई और सुबह 7 बजे झालाना सफारी की बात की. रिपोर्टर ने 7000 रुपये दिए और अगले दिन सुबह जिप्सी में बैठकर सफारी की. परमेश ने ड्राइवर को सरकारी बताया और बिना टिकट चेक के जंगल में एंट्री करवा दी.



फरवरी में भी जारी रहा खेल

फरवरी में रिपोर्टर ने फिर संपर्क किया तो परमेश ने कहा कि कल खाली पड़ी है. शाम की सफारी भी संभव बताई. घूस लेकर बिना टिकट सफारी करवाने का सिलसिला जारी था.

जिम्मेदार अफसर कौन?

झालाना-आमागढ़ सफारी के जिम्मेदार अफसर: रेंजर – जितेंद्र सिंह शेखावत

ACF – देवेंद्र सिंह राठौड़

DCF – विजय पाल सिंह

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



सवालों के घेरे में सिस्टम

ऑपरेशन जंगल ने साबित कर दिया कि सरकारी टिकट 5000 रुपये का है, लेकिन दलाल 7000 रुपये में बिना टिकट सफारी करवा रहे हैं. न आईडी चेक, न टिकट, न निगरानी. सैलानियों से काली कमाई का खेल चल रहा है. अब सवाल यह है कि वन मंत्री संजय शर्मा, एसीएस आनंद कुमार, पीसीसीएफ पवन उपाध्याय इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? जयपुर के जंगलों में पर्यटकों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की रक्षा कब तक खतरे में रहेगी?

जयपुर की झालाना, आमागढ़ और बीड पापड़ लैपर्ड सफारी में अवैध कमाई का खेल चल रहा है. जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान ने 3 महीने की छिपी पड़ताल में खुलासा किया कि सरकारी टिकट 5000 रुपये होने के बावजूद दलाल 7000 रुपये लेकर बिना टिकट-आईडी सफारी करवा देते हैं.

दलाल परमेश कुमार मीणा ने रिपोर्टर को घूस लेकर जिप्सी में बिठाया और बिना किसी जांच के जंगल में घुमा दिया. सीटें फुल होने के बावजूद अवैध एंट्री दी गई. वन विभाग के अफसरों (रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत, ACF देवेंद्र सिंह राठौड़, DCF विजय पाल सिंह) की निगरानी पर सवाल उठे हैं. पर्यटकों से काली कमाई का यह खेल कब तक चलेगा? ऑपरेशन जंगल ने सिस्टम की पोल खोल दी.

जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान 15 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे सैलानी बनकर झालाना लेपर्ड सफारी पहुंचे.सफारी के बाहर चाय की टपरी वाले से पूछा कि ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रही तो कोई जुगाड़ हो जाएगा क्या,सब सीटे फुल है.चाय की टपरी वाले ने एक व्यक्ति को फोन किया ही था कि जंगल सफारी से स्टाफ का एक व्यक्ति बाहर आया जिसने आमागढ और झालाना लेपर्ड सफारी की शाम तक कंफर्म करने की बात कही.उसने अपना नाम परमेश कुमार मीणा बताया.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



रिपोर्टर-मॉर्निंग में आमागढ या झालाना की टिकट दिलवा दो.

चाय वाला-आमागढ दिलवा दो.

रिपोर्टर-दिला दो आमागढ

दलाल परमेश-मैं शाम को बता दूंगा.

रिपोर्टर-सुबह-शाम की दोनो हो जाए

दलाल परमेश-मै आपको शाम को बता दूंगा

रिपोर्टर-होटल में आ जाएगी गाडी?जवाहर सर्किल है होटल

दलाल परमेश-1 हजार रूपए ज्यादा लगेगा

दलाल परमेश-यही आ जाना,नहीं तो 1 हजार एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा

रिपोर्टर-ठीक है

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इसके बाद परमेश से शाम को फिर संवाददाता ने फोन किया और टिकट बुक करवाने के लिए बोला.

15 DEC

रिपोर्टर-सफारी से बोल रहे हो सर,आपसे बात हुई थी ना शाम को आमागढ की सफारी के लिए

दलाल परमेश-शाम को पॉसिबल नहीं है.मॉर्निंग की बात थी ना.सर से बात की है

रिपोर्टर-हां

दलाल परमेश-सर से बात की थी,शाम को वीआईपी मूवमेंट है,नहीं मिलेगी.शाम को कोई.

नहीं मिलेगी.सुबह आ जाओ 7 से साढे 9 झालाना सफारी में.

रिपोर्टर-कितने रुपए लगेंगे?

दलाल परमेश-7 हजार

दलाल परमेश-ऑनलाइन में तो पैमेंट कम कर देता,ऑफलाइन देते नहीं.वीआईपी मूवमेंट के लिए रखते है.कम से कम रेट है.ऑफलाइन में एडजस्ट करवाया है.

रिपोर्टर-आॅफलाइन में कितने लगते है वैसे

दलाल परमेश-दूसरे ज्यादा है, 8-10 हजार रुपए कम से कम

दलाल परमेश-खाली नहीं है आगे तक

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 DEC

रिपोर्टर-आपने बताया नहीं

दलाल-सर से बात हुई थी,मैसेज आ गया था

दलाल-आमागढ का करवा दू क्या

रिपोर्टर-आमागढ की करवा दो,सुबह की हो लेकिन

दलाल-जो भी आ रहे हो सबकी आईडी भेज दो,

रिपोर्टर-आईडी जरूरी है क्या

दलाल-आईडी सबकी लगेगी

रिपोर्टर-आईडी भेजता हूं

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रिपोर्टर ने अवैध जंगल सफारी की-

परमेश मीणा के मोबाइल नंबर पर आईडी भेजकर अगले दिन सुबह 7 बजे जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान,सहयोगी प्रीति सैनी और महेंद्र सोनी के साथ लैपर्ड सफारी के लिए पहुंचे.परमेश मीणा को 7 हजार रूपए देकर सफारी की तरफ आगे बढे.परमेश ने फोन करके कहा कि गाडी आगे लगी है,ड्राइवर को मत बताना.इतना कहने के बाद रिपोर्टर के साथ बाकी टीम गाडी में बैठी.इतने में सफारी में जिप्सी आगे बढी,परमेश मीणा ने सरकारी बोलकर जिप्सी को बिना टिकट के सफारी में एंट्री करवा दी.जी मीडिया संवाददाता को कोई टिकट नहीं दिया.ना किसी ने टिकट चेक किया.टिकट के लिए आशीष चौहान ने अपनी आईडी भी नहीं दी,लेकिन इसके बावजूद झालाना के 20 वर्ग किलोमीटर के जंगल में आराम से सफारी कर ली.



ना टिकट चेक किया,ना आईडी-

जी मीडिया रिपोर्टर सैलानी बनकर जंगल में घूमे.जिप्सी की सीटे फुल होने के बावजूद रिपोर्टर ने अवैध रूप से जंगल में सफारी कर ली.घूस देकर बिना टिकट जंगल में सफारी की.ना आईडी,ना टिकट.सरकारी टिकट 5000,डिमांड 7 हजार की.फिर भी रिपोर्टर को टिकट नहीं दिया गया.इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद जंगल में काली कमाई का दंगल घने जंगलों से बाहर आ गया. बिना टिकट के जंगल में सैर की,लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था.आखिरकार जंगल की इस काली कमाई में किस किस की मिलीभगत है..आखिरकार कौन से सर जिसके कंट्रोल से जिप्सी जंगलों में दौड़ती है और उनके बोलते ही ब्रेक लग जाते है.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अवैध सफारी का सफर अभी बाकी है-

अवैध सफारी का सफर अभी बाकी है,जी मीडिया रिपोर्टर ने दिसंबर के बाद जनवरी में सफारी के संपर्क किया,लेकिन शायद वीआईपी मूवमेंट के कारण सफारी से इंकार कर दिया. फरवरी आई तो फिर से सफारी कराने की बात कही.

(02 FEB VOICE RECORD)

रिपोर्टर-भैया मैं बोल रहा हूं,पहले बात हुई थी ना

दलाल-हां पहचान गया,बताओं बताओं

रिपोर्टर-कल हो सकता है क्या?

दलाल-कल खाली पडी है

रिपोर्टर-शाम का हो सकता है क्या?

दलाल-शाम का अभी बताता हूं

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

झालाना-आमागढ जंगल सफारी के ये जिम्मेदार अफसर-

रेंजर-जितेंद्र सिंह शेखावत,

ACF-देवेंद्र सिंह राठौड

DCF-विजय पाल सिंह

(इन अफसरों की फोटो इनके नाम से भेजी गई है.जिम्मेदारों की नाम के साथ फोटो जरूर लगाए)



ये सेलिब्रिटी कर चुके विजिट-

झालाना लेपर्ड सफारी का देशभर में केवल आम लोगों में ही नहीं,बल्कि बडी हस्तियों में इसका जबरदस्त क्रेज है.हाल ही में भारतीय क्रिकेट टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव,अक्षय कुमार के अलावा कई हस्तियों में सफारी की सैर की.इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर फराह खान,रणवीर हुड्डा संजय दत्त,अक्षय कुमार,रवीना टंडन,रितेश देशमुख,जेनेलिया समेत कई आईएएस,आईपीएस समेत बड़ी हस्तियां आ चुकी.देशभर में इतनी नाम होने के बावजूद सफारी में सिस्टम बिका हुआ है.

जिप्सी पर किसका कंट्रोल?

आॅपरेशन जंगल के बाद अब सवाल ये है कि आखिरकार कैसे अवैध रूप से सफारी में एंट्री हो रही है.सरकार के राजस्व को सिस्टम का खुलेआम चूना लग रहा है.बिना आई कार्ड देखे कैसे जंगल में प्रवेश हो रहा.यदि जंगल में कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन है.अब सवाल ये है कि ऑपरेशन जंगल के बाद वन मंत्री संजय शर्मा,एसीएस आनंद कुमार,हॉफ पवन उपाध्याय पूरे मामले में एक्शन लेंगे?

(जंगल की पड़ताल में वन विभाग के सिस्टम का सच बाहर आ गया.वाइल्ड लाइफ सिटी के नाम से पहचान बना चुकी पिंकसिटी में जंगल के नाम से सिस्टम बिक रहा है,बड़ा सवाल ये है कि पर्यटकों से सिस्टम की काली कमाई का खेल कब तक चलता रहेगा? जिम्मेदारों की मॉनिटरिंग पूरी से सवालों के घेरे में है.)

नोट- इस खबर की फीड ओएफसी से JPR_FOREST_R स्लग से भेजी गई है,स्टिंग से संबंधित क्लिपिंग और ऑडियो,फोटो वी ट्रांसफर से भेजा गया है.जिसका लिंक 2 सी में अटैच है.