Trending Quiz: राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण से गुरु शिखर तक, 10 सवाल जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं

Trending Quiz: गोडावण (राज्य पक्षी) और गुरु शिखर (ऊंची चोटी) जैसे तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं. इतिहास के संघर्षों और राजस्थान के भौगोलिक गौरव को समझने के लिए यह 10 सवालों का संकलन एक बेहतरीन क्विक रिवीजन गाइड है.जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे.
Trending Photos
Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में General Knowledge (GK) और Current Affairs केवल विषय नहीं, बल्कि जीत की कुंजी बन चुके हैं. चाहे RPSC की प्रशासनिक परीक्षाएं हों या SSC, बैंकिंग और रेलवे के कड़े मुकाबले, छोटी-छोटी जानकारियां अक्सर मेरिट लिस्ट में बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं, जो ऐतिहासिक क्रांति से लेकर राजस्थान के भूगोल तक का सफर तय करते हैं.
राजस्थान की बात हो और यहां के गौरवशाली भूगोल का जिक्र न हो, यह नामुमकिन है. राजस्थान का राज्य पक्षी 'गोडावण' (Great Indian Bustard) आज अपनी दुर्लभता के कारण पूरे विश्व में चर्चा का विषय है. यदि हम ऊंचाई की बात करें, तो सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर (1722 मीटर) राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है.
यदि आपने इन्हें एक बार सही ढंग से पढ़ लिया, तो ये आपके लिए बोनस अंक साबित होते हैं. इन सवालों को अपनी डायरी में नोट करें और नियमित अंतराल पर दोहराते रहें.
1-बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिलाए जाने का विरोध कब हुआ था
उत्तर- 1886
2-मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था?
उत्तर- धार्मिक कट्टरता, जमींदार विरोधी और विदेशी विरोधी असंतोष की अभिव्यक्ति का एक जटिल अंतर्संबंध
3- राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है?
उत्तर- गोडावण (Great Indian Bustard)
4-'थार का मरुस्थल' भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है?
उत्तर- राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब
5-मोपला विद्रोह का मुख्य कारण
उत्तर- धार्मिक कट्टरता, जमींदार विरोधी और विदेशी विरोधी असंतोष की अभिव्यक्ति का एक जटिल अंतर्संबंध
6- राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
उत्तर- गुरु शिखर (1722 मीटर)
7- 'पिंक सिटी' के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
उत्तर- जयपुर
8. इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा रॉलेट बिल किस स्थान पर पारित किया गया था?
उत्तर-कलकत्ता
9. बारीसाल में किसके नेतृत्व में "स्वदेशी बांधव समिति" का गठन किया गया था?
उत्तर- अश्विनी कुमार दत्त
10. किस आन्दोलन में 'मैजिक लालटेन' का उपयोग राष्ट्रवादी संदेश को गांवों तक ले जाने के लिए किया था ?
उत्तर- स्वदेशी आन्दोलन
परीक्षा में सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन तथ्यों को कहानियों और संदर्भों के साथ जोड़कर याद रखें. इन्हें एक बार सही ढंग से पढ़ लिया, तो ये आपके लिए बोनस अंक साबित होते हैं. इन सवालों को अपनी डायरी में नोट करें और नियमित अंतराल पर दोहराते रहें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!