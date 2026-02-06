Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान का ऐसा जिला जहां कोई नदी नहीं है? जानें 10 अतरंगी सवाल जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोकरू आभूषण, चांदन नलकूप और पंचायती राज जैसे तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. बीकानेर के जूनागढ़ और उदयपुर के 'पक्षी गांव' मेनार से जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 06, 2026, 04:28 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 04:28 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!
8 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos
7 Photos
Rajasthan Success Story

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos

एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?
7 Photos
Rajasthan Weather Update

एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?

राजस्थान का ऐसा जिला जहां कोई नदी नहीं है? जानें 10 अतरंगी सवाल जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में कभी-कभी एक छोटा सा आभूषण या एक गुमनाम गांव आपकी तकदीर बदल सकता है. SSC, RPSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो पहली नजर में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल के दबाव में हमें उलझा देते हैं. आज हम आपके लिए 10 ऐसे 'अतरंगी' और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो राजस्थान की संस्कृति, भूगोल और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं.

ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आप की जानकारी के लिए बता दें कि नीचे दिए गए सवालों को आप अच्छे से पढ़कर ही उसका जवाब दें. वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं,आप उनको ही नोट करके रख सकते हैं.

1. राजस्थानी कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है?
उत्तर- कान में
2. 'जोधपुरी साफा' को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है?
उत्तर- महाराजा सुमेर सिंह
3. राजस्थान किस जिले में कोई नदी प्रवाह नहीं है?
उत्तर- बीकानेर
4.अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां हुआ था?
उत्तर- अजमेर - पुष्कर
5. पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई?
उत्तर- नागौर (2 अक्टूबर 1959)
6. प्रसिद्ध जूनागढ़ किला कहां स्थित है?
उत्तर- बीकानेर
7. राजस्थान में'थार का घड़ा'किसे कहा जाता है?
उत्तर-चांदन नलकूप (जैसलमेर)
8.पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
उत्तर- उदयपुर
9.सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है?
उत्तर- रावी तथा व्यास
10.जनगणना 2011 के अनुसार,राजस्थान में एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे?
उत्तर- 30

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आपकी तैयारी के लिए 'प्रो-टिप'
ये सवाल केवल तथ्य नहीं हैं, बल्कि परीक्षाओं में आपके लिए बोनस अंक हैं. इन्हें अपनी डायरी में नोट करें और नियमित रूप से दोहराएं. याद रखें,'चांदन नलकूप' हो या मेनार गांव, ऐसी छोटी जानकारियां ही आपको हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ से आगे खड़ा करती हैं.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news