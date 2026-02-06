राजस्थान का ऐसा जिला जहां कोई नदी नहीं है? जानें 10 अतरंगी सवाल जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में कभी-कभी एक छोटा सा आभूषण या एक गुमनाम गांव आपकी तकदीर बदल सकता है. SSC, RPSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो पहली नजर में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल के दबाव में हमें उलझा देते हैं. आज हम आपके लिए 10 ऐसे 'अतरंगी' और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो राजस्थान की संस्कृति, भूगोल और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं.

ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. आप की जानकारी के लिए बता दें कि नीचे दिए गए सवालों को आप अच्छे से पढ़कर ही उसका जवाब दें. वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने सभी सवालों के जवाब नीचे दिए हुए हैं,आप उनको ही नोट करके रख सकते हैं.

1. राजस्थानी कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है?

उत्तर- कान में

2. 'जोधपुरी साफा' को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है?

उत्तर- महाराजा सुमेर सिंह

3. राजस्थान किस जिले में कोई नदी प्रवाह नहीं है?

उत्तर- बीकानेर

4.अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां हुआ था?

उत्तर- अजमेर - पुष्कर

5. पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई?

उत्तर- नागौर (2 अक्टूबर 1959)

6. प्रसिद्ध जूनागढ़ किला कहां स्थित है?

उत्तर- बीकानेर

7. राजस्थान में'थार का घड़ा'किसे कहा जाता है?

उत्तर-चांदन नलकूप (जैसलमेर)

8.पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है?

उत्तर- उदयपुर

9.सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है?

उत्तर- रावी तथा व्यास

10.जनगणना 2011 के अनुसार,राजस्थान में एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे?

उत्तर- 30

आपकी तैयारी के लिए 'प्रो-टिप'

ये सवाल केवल तथ्य नहीं हैं, बल्कि परीक्षाओं में आपके लिए बोनस अंक हैं. इन्हें अपनी डायरी में नोट करें और नियमित रूप से दोहराएं. याद रखें,'चांदन नलकूप' हो या मेनार गांव, ऐसी छोटी जानकारियां ही आपको हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ से आगे खड़ा करती हैं.

