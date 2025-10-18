सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान की ये जगह, खूबसूरती देख ठहर जाएंगी निगाहें!

Keoladeo National Park: अगर आप प्रकृति और वन्यजीवों से प्रेम करते हैं, तो भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park) आपकी यात्रा सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए. यह केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि यह हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है, जिसने इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक बना दिया है.

इस प्राकृतिक धरोहर को 1985 में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को प्रमाणित करता है.

सर्दियों में बसता है अद्भुत संसार

केवलादेव की असली रौनक सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है. अक्टूबर के अंत से शुरू होकर मार्च तक, यह उद्यान प्रवासी पक्षियों का मुख्य ठिकाना बन जाता है. यहां साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन जैसे दूर-दराज के स्थानों से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके हज़ारों पक्षी आते हैं.

इन प्रवासी मेहमानों में सबसे खास है साइबेरियन क्रेन (Siberian Crane). हालांकि अब यह दुर्लभ प्रजाति कम ही देखने को मिलती है, लेकिन यह पार्क एक समय इनके लिए मुख्य प्रजनन स्थल हुआ करता था. इनके अलावा, यहां पेलिकन, बत्तख, किंगफिशर, सारस और विभिन्न प्रकार के पानी के पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं.

झीलें और वेटलैंड्स का महत्व

यह उद्यान वास्तव में एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि (Wetland) है, जिसे भरतपुर के महाराजाओं ने शिकारगाह के रूप में विकसित किया था. यहां बनी झीलें और दलदली क्षेत्र (Marshes) पक्षियों को भोजन और सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं. पर्यटक यहां साइकिल रिक्शा या पैदल घूमकर पक्षियों को निहार सकते हैं, जो इस अनुभव को शांत और अद्भुत बना देता है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के शुष्क परिदृश्य के बीच प्राकृतिक जीवन का एक अनमोल मोती है, जो हर पक्षी प्रेमी और प्रकृति जिज्ञासु को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है.

