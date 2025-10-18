Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान की ये जगह, खूबसूरती देख ठहर जाएंगी निगाहें!

Rajasthan tourism: भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (UNESCO साइट) हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है. सर्दियों (अक्टूबर-मार्च) में यहां साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी आते हैं. यह आर्द्रभूमि पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 01:18 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 01:18 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!
7 Photos
jaipur news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!
7 Photos
thar desert

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान की ये जगह, खूबसूरती देख ठहर जाएंगी निगाहें!

Keoladeo National Park: अगर आप प्रकृति और वन्यजीवों से प्रेम करते हैं, तो भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park) आपकी यात्रा सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए. यह केवल एक पार्क नहीं है, बल्कि यह हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है, जिसने इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक बना दिया है.

इस प्राकृतिक धरोहर को 1985 में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को प्रमाणित करता है.

सर्दियों में बसता है अद्भुत संसार
केवलादेव की असली रौनक सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है. अक्टूबर के अंत से शुरू होकर मार्च तक, यह उद्यान प्रवासी पक्षियों का मुख्य ठिकाना बन जाता है. यहां साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन जैसे दूर-दराज के स्थानों से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके हज़ारों पक्षी आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन प्रवासी मेहमानों में सबसे खास है साइबेरियन क्रेन (Siberian Crane). हालांकि अब यह दुर्लभ प्रजाति कम ही देखने को मिलती है, लेकिन यह पार्क एक समय इनके लिए मुख्य प्रजनन स्थल हुआ करता था. इनके अलावा, यहां पेलिकन, बत्तख, किंगफिशर, सारस और विभिन्न प्रकार के पानी के पक्षी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं.

झीलें और वेटलैंड्स का महत्व
यह उद्यान वास्तव में एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि (Wetland) है, जिसे भरतपुर के महाराजाओं ने शिकारगाह के रूप में विकसित किया था. यहां बनी झीलें और दलदली क्षेत्र (Marshes) पक्षियों को भोजन और सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं. पर्यटक यहां साइकिल रिक्शा या पैदल घूमकर पक्षियों को निहार सकते हैं, जो इस अनुभव को शांत और अद्भुत बना देता है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के शुष्क परिदृश्य के बीच प्राकृतिक जीवन का एक अनमोल मोती है, जो हर पक्षी प्रेमी और प्रकृति जिज्ञासु को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bharatpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news