/खेत बचाओ अभियान: डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने राजस्थान के किसानों से की जैविक खेती अपनाने की अपील

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने मिट्टी की उर्वरता को बचाने और रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में ‘खेत बचाओ अभियान’ को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने किसानों से अपने खेत के कम से कम 25 प्रतिशत हिस्से में जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि लगातार बढ़ रहे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसे बचाने के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है.

कृषि विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने पंत कृषि भवन में कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. साथ ही ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के कृषि अधिकारियों से संवाद भी किया. बैठक में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल भी उपस्थित रहे.

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बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को किसानों के बीच रासायनिक खाद के सीमित और संतुलित उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि किसानों को मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और सही मात्रा में उर्वरकों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाए.

केंद्रीय कृषि मंत्री के आह्वान के बाद तेज हुआ अभियान

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खरीफ-2026 सीजन के दौरान देशभर में ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाने का आह्वान किया था. इसी के तहत राजस्थान में भी व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक करने की पहल शुरू की गई है.

डॉ. मीना ने कहा कि किसानों को हरी खाद, जैविक उत्पादों और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए. इसके साथ ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) के प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर खेती के टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा दिया जाए.

30 जून तक चलेगा ‘खेत बचाओ अभियान’

कृषि विभाग के अनुसार यह अभियान 30 जून तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा. अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-

मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना.

हरी खाद और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना.

प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और फसल प्रदर्शन के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना.

संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना.

यूरिया और डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके तथा एसएसपी उर्वरकों को बढ़ावा देना.

जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक, जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को प्रोत्साहित करना.

ढैंचा और ग्वार जैसी हरी खाद वाली फसलों के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना.

पारंपरिक और आधुनिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से मृदा स्वास्थ्य संवर्धन को बढ़ावा देना.

श्रीगंगानगर, अलवर, बारां, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा और नागौर जिलों में संतुलित उर्वरक उपयोग को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाना.



ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेल की खपत में कम से कम 10 प्रतिशत कमी लाने के लिए जागरूकता पैदा करना.

किसान और जनप्रतिनिधियों को स्वेच्छा से अपनी 25 प्रतिशत कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना.



मिट्टी की उर्वरक क्षमता बचाने पर जोर

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि किसानों के खेतों को अनावश्यक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचाना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कुछ उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जमीन के लिए घातक साबित हो सकता है.

उन्होंने कहा, “यदि उर्वरकों का असंतुलित उपयोग लगातार जारी रहा तो एक समय ऐसा आ सकता है जब जमीन की उर्वरक क्षमता प्रभावित हो जाए. इसलिए सॉयल हेल्थ की नियमित जांच और सही उर्वरक चयन पर विशेष ध्यान देना होगा.”

जैविक खेती को बताया भविष्य की जरूरत

डॉ. मीना ने कहा कि किसानों को हरी खाद और जैविक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी देने की आवश्यकता है. उनके अनुसार जैविक खेती न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी बल्कि कृषि को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ भी बनाएगी.

उन्होंने विश्वास जताया कि यदि किसान और कृषि विभाग मिलकर काम करें तो राजस्थान ‘खेत बचाओ अभियान’ के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है.

मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर सरकार का फोकस

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में मृदा परीक्षण आधारित खेती, जैविक विकल्पों का उपयोग और संतुलित पोषक प्रबंधन जैसे कदम कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

FAQ

Q1. राजस्थान सरकार का ‘खेत बचाओ अभियान’ क्या है?

उत्तर: खेत बचाओ अभियान राजस्थान सरकार और कृषि विभाग की पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण आधारित खेती और जैविक विकल्पों को अपनाने के लिए जागरूक करना है. अभियान के माध्यम से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है.

Q2. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने किसानों से क्या अपील की है?

उत्तर: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने किसानों से अपने खेत के कम से कम 25 प्रतिशत हिस्से में जैविक या प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है. उनका कहना है कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी.

Q3. खेत बचाओ अभियान कब तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: कृषि विभाग के अनुसार यह अभियान 30 जून तक संचालित किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग बढ़ाना, जैविक खाद को प्रोत्साहित करना और किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना है.

Q4. रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किसानों के लिए क्यों चिंता का विषय है?

उत्तर: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित और अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इससे लंबे समय में भूमि की गुणवत्ता घटने और उत्पादन क्षमता पर असर पड़ने की आशंका रहती है. इसी कारण सरकार संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक विकल्पों को बढ़ावा दे रही है.

Q5. किसानों को इस अभियान के तहत कौन-कौन से विकल्प अपनाने की सलाह दी जा रही है?

उत्तर: किसानों को हरी खाद, जैविक खाद, नैनो उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्वों और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग को अपनाने की सलाह दी जा रही है. साथ ही ढैंचा और ग्वार जैसी फसलों के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया जा रहा है.