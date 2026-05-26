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क्यों डिमांड में रहती है राजस्थान के 'गुजरी' नस्ल के बकरे की ब्रीड? 2,50,000 तक होती है कीमत, जानें इसकी खासियत

Rajasthan Gujari Goat: राजस्थान में बकरीद पर सबसे ज्यादा डिमांड गुजरी नस्ल के बकरों की होती है. भारी-भरकम शरीर, 80 से 150 किलो तक वजन और आकर्षक दिखावट के कारण यह नस्ल सबसे लोकप्रिय है. 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 26, 2026, 08:20 AM|Updated: May 26, 2026, 08:20 AM
क्यों डिमांड में रहती है राजस्थान के 'गुजरी' नस्ल के बकरे की ब्रीड? 2,50,000 तक होती है कीमत, जानें इसकी खासियत
Image Credit: Rajasthan Gujari Goat

Bakrid Goat Rajasthan: बकरीद (ईद-उल-अजहा) का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजस्थान की बकरा मंडियों में रौनक बढ़ती जा रही है. इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा और डिमांड गुजरी नस्ल के बकरों की है. व्यापारी और खरीदार इन बकरों को देखने और खरीदने के लिए खासतौर पर अजमेर, नागौर, जोधपुर और पाली की मंडियों में पहुंच रहे हैं.

क्या है गुजरी नस्ल की खासियत?
गुजरी बकरे राजस्थान की एक बेहद लोकप्रिय और श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है. इनका शरीर भारी-भरकम, ऊंचाई ज्यादा और रंग आकर्षक होता है. सामान्य गुजरी बकरा 80 से 120 किलो तक वजन का होता है, जबकि बेहतरीन नस्ल के बकरे 130 से 150 किलो तक का वजन आसानी से पा लेते हैं. इनकी खास पहचान लंबी-चौड़ी छाती, मजबूत टांगें, चमकदार बाल और शानदार सींग होते हैं.

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“गुजरी बकरे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दिखने में बहुत शानदार और आकर्षक होते हैं. बकरीद पर लोग बड़े और भारी बकरे कुर्बानी के लिए पसंद करते हैं. यही वजह है कि गुजरी नस्ल की डिमांड हमेशा सबसे ऊपर रहती है.

कीमत क्यों इतनी ज्यादा?
एक अच्छी नस्ल, अच्छे वजन और आकर्षक दिखने वाले गुजरी बकरे की कीमत मंडी में 80,000 रुपये से शुरू होकर 2.5 लाख रुपये तक आसानी से पहुंच जाती है. खरीदार खासतौर पर 100 किलो से ऊपर के बकरों को ज्यादा पसंद करते हैं.

क्यों रहती है लगातार डिमांड?
बड़े आकार और आकर्षक दिखावट
तेजी से वजन बढ़ाने की क्षमता
बीमारियों से अच्छी प्रतिरोधक क्षमता
शानदार मांस की गुणवत्ता
त्योहार पर धार्मिक और सामाजिक महत्व

राजस्थान के गुजरी बकरे की ब्रीड इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है क्योंकि यह नस्ल आकार, वजन, दिखावट और मांस की गुणवत्ता के मामले में अन्य नस्लों से बेहतर मानी जाती है. बकरीद जैसे पवित्र अवसर पर लोग अपनी हैसियत और इज्जत के अनुसार सबसे अच्छा और भारी बकरा कुर्बानी देना चाहते हैं, यही कारण है कि गुजरी बकरा राजस्थान की बकरा मंडियों का ‘किंग’ बना हुआ है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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