Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Kotputli News: मंदिर में मिली महिला बोली-2 दिन से नहीं खाया खाना, पति और ससुरालवालों ने...

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली में एक विवाहिता महिला के साथ मारपीट के बाद मंदिर में मिली. महिला बोली कि 2 दिन से खाना खाया. उसके पति और ससुरालवालों ने बहुत मारपीट की. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Dec 18, 2025, 08:37 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 08:37 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, बैठक में दो मांगों पर बनी सहमति
9 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, बैठक में दो मांगों पर बनी सहमति

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
8 Photos
Rajasthan Winter

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला
8 Photos
Aravalli Range

क्या अरावली खत्म होने से पूरा राजस्थान बन जाएगा रेगिस्तान? जानें क्यों जरूरी है यह पर्वतमाला

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!
5 Photos
rajasthan government project

कोटपूतली में बनेगा नया 181 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पहुंच देगा दिल्ली!

Kotputli News: मंदिर में मिली महिला बोली-2 दिन से नहीं खाया खाना, पति और ससुरालवालों ने...

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के मोहल्ला बुचाहेड़ा में एक विवाहिता महिला के साथ मारपीट के बाद उसके लापता होने के मामले में नया मोड़ सामने आया है. टीबा बसई निवासी मनीष कुमार मीणा ने अपनी बहन संगीता मीणा के लापता होने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि संगीता का विवाह 14 फरवरी 2013 को कोटपूतली के गणेश विहार कॉलोनी निवासी नवीन उर्फ पिंटू मीणा से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था.

विवाह के बाद से ही संगीता को दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों के अनुसार, नवीन शराब के नशे में अक्सर संगीता के साथ मारपीट करता था. इस प्रताड़ना से परेशान होकर 10 जून 2023 को परिवार के लोग संगीता को मायके ले आए थे.

बाद में 4 जुलाई 2023 को ससुराल पक्ष और समाज के लोगों ने भरोसा दिलाया कि आगे किसी तरह की मारपीट नहीं होगी, जिसके बाद संगीता को वापस भेजा गया. आरोप है कि हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और 15 दिसंबर 2025 की रात नवीन ने शराब पीकर संगीता के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे घर से बाहर निकाल दिया और सड़क पर भी लात-घूंसे व थप्पड़ों से पीटा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिजनों का दावा है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है. इसके बाद से संगीता का कोई पता नहीं चल पाया. न वह ससुराल में है, न किसी रिश्तेदार के यहां और न ही मायके पहुंची. इसके बाद आज महिला मंदिर में मिली.

मंदिर में आई महिलाओं को विवाहिता महिला ने बताया कि उसने दो दिनों से कुछ नहीं खाया हैं. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता को मंदिर परिसर से थाने लेकर पहुंची. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kotputli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news