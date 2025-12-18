Kotputli News: मंदिर में मिली महिला बोली-2 दिन से नहीं खाया खाना, पति और ससुरालवालों ने...

Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली के मोहल्ला बुचाहेड़ा में एक विवाहिता महिला के साथ मारपीट के बाद उसके लापता होने के मामले में नया मोड़ सामने आया है. टीबा बसई निवासी मनीष कुमार मीणा ने अपनी बहन संगीता मीणा के लापता होने को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि संगीता का विवाह 14 फरवरी 2013 को कोटपूतली के गणेश विहार कॉलोनी निवासी नवीन उर्फ पिंटू मीणा से हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था.

विवाह के बाद से ही संगीता को दहेज और पैसों की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. परिजनों के अनुसार, नवीन शराब के नशे में अक्सर संगीता के साथ मारपीट करता था. इस प्रताड़ना से परेशान होकर 10 जून 2023 को परिवार के लोग संगीता को मायके ले आए थे.

बाद में 4 जुलाई 2023 को ससुराल पक्ष और समाज के लोगों ने भरोसा दिलाया कि आगे किसी तरह की मारपीट नहीं होगी, जिसके बाद संगीता को वापस भेजा गया. आरोप है कि हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और 15 दिसंबर 2025 की रात नवीन ने शराब पीकर संगीता के साथ बेरहमी से मारपीट की, उसे घर से बाहर निकाल दिया और सड़क पर भी लात-घूंसे व थप्पड़ों से पीटा.

परिजनों का दावा है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है. इसके बाद से संगीता का कोई पता नहीं चल पाया. न वह ससुराल में है, न किसी रिश्तेदार के यहां और न ही मायके पहुंची. इसके बाद आज महिला मंदिर में मिली.

मंदिर में आई महिलाओं को विवाहिता महिला ने बताया कि उसने दो दिनों से कुछ नहीं खाया हैं. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और विवाहिता को मंदिर परिसर से थाने लेकर पहुंची. पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं.

