Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RSSB Recruitment: राजस्थान में बड़ी भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह, जानें आवेदन की अंतिम तारीख, जरूरी अपडेट

Rajasthan News: आरएसएसबी ने 804 पदों पर लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. 1 फरवरी तक 1 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है. अभ्यर्थी SSO पोर्टल के माध्यम से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 01, 2026, 04:35 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 04:35 PM IST

Trending Photos

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश
7 Photos
kota news

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट
7 Photos
Sadhvi Prem Baisa death Case

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का नहीं खुल पा रहा राज, परिवार को जानने वालों ने पिता को लेकर कही बड़ी बात, पढ़ें क्या है नया अपडेट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी
6 Photos
Sadhvi Prem Baisa death Case

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में आया बड़ा अपडेट, पिता और ड्राइवर से पूछताछ जारी

RSSB Recruitment: राजस्थान में बड़ी भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह, जानें आवेदन की अंतिम तारीख, जरूरी अपडेट

RSMSSB Bharti 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने विभिन्न विभागों में प्रयोगशाला सहायक (Lab Assistant) और कनिष्ठ सहायक के कुल 804 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसकी तस्दीक बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़े कर रहे हैं.

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
आरएसएसबी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है.

वेबसाइट
इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.gov.in पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को राजस्थान के SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन करने से पहले अपनी 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है.


आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से विभिन्न भर्तियों में अब तक आए आवेदनों का डेटा साझा किया है. लैब असिस्टेंट सहित अन्य भर्तियों में आवेदनों की संख्या लाखों में पहुंच रही है:

आज 01 फ़रवरी 2026 का फॉर्म भरने का स्टेटस

1. फॉरेस्टर भर्ती 2026: फॉर्म्स भरे 180323 लास्ट डेट 04 फरवरी

2. पर्यवेक्षक(महिला) भर्ती 2026: फॉर्म्स भरे 46651 लास्ट डेट 05 फरवरी

3. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026: फॉर्म्स भरे 69030 लास्ट डेट 11 फरवरी

4. लिपिक ग्रेड-ll/कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2026: फॉर्म्स भरे 207154 लास्ट डेट 13 फरवरी

5. Lab Assist 2026: 103789 लास्ट डेट 25 फरवरी

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
विशेषज्ञों और बोर्ड की ओर से यह सलाह दी गई है कि उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें. सर्वर डाउन होने या तकनीकी खराबी से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा करें. आवेदन करने

से पहले पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच अधिसूचना से अवश्य कर लें.

प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में नियुक्तियां की जाएंगी, जो विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए करियर बनाने का एक बेहतरीन मौका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news