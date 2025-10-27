Rajasthan Govt Scheme: सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी मिलेगा फायदा, इस योजना में बेटियों को 5 से 50 हजार रुपये तक का होगा लाभ

Lado Protsahan Yojana: राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा और विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लाडो योजना के तहत नई व्यवस्था शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाएगी. प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. पुरानी राजश्री योजना का नाम अब बदलकर लाडो योजना कर दिया गया है, और इसके तहत पात्र बालिकाओं को आगामी किस्तों का लाभ मिलेगा.

आवेदन प्रक्रिया और जन आधार कार्ड की भूमिका

योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त का भुगतान पोर्टल के विवरण और आईडी के आधार पर ट्रैक किया जाएगा. बालिकाओं के अभिभावकों को किसी भी तरह का आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. भुगतान के लिए राजस्थान जन आधार कार्ड और बैंक पासबुक अनिवार्य होगी. तीसरी से छठी किस्त तक का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजकीय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को किया जाएगा.

लाभार्थियों की संख्या और प्रक्रिया

करौली जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 8,000 से अधिक पात्र बालिकाओं को किस्तों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा. सातवीं किस्त, जो 50,000 रुपये की है, बालिका के स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु होने पर उसके बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी. यह राशि सीधे बालिका के खाते में स्थानांतरित होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

प्रोत्साहन राशि का विवरण

लाडो योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी. योजना के अनुसार, निम्नलिखित किस्तें प्रदान की जाएंगी:

बेटी के जन्म पर: 2,500 रुपये

एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर: 2,500 रुपये

कक्षा 1 में प्रवेश पर: 4,000 रुपये

कक्षा 6 में प्रवेश पर: 5,000 रुपये

कक्षा 10 में प्रवेश पर: 11,000 रुपये

कक्षा 12 पास करने पर: 25,000 रुपये

स्नातक पूरा करने और 21 वर्ष की आयु होने पर: 50,000 रुपये

योजना का प्रभाव और महत्व

लाडो योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना है. यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि बेटियों के जन्म और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण चरणों को भी प्रोत्साहित करती है. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को यह लाभ बिना किसी जटिल प्रक्रिया के प्राप्त होगा. शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे शाला दर्पण पोर्टल पर सही जानकारी अपलोड करें ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई देरी न हो.