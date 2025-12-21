Zee Rajasthan
Rajasthan: लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के बांटे गए टैबलेट

Rajasthan News: जयपुर के ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे प्रदेश की लखपति दीदियों से रूबरू हुए. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी मौजूद रहे.

Rajasthan News: जयपुर के ओटीएस सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे प्रदेशभर की लखपति दीदियों से जुड़े. सीएम ने कहा कि दो दिन पहले धौलपुर में लखपति दीदियों से बातचीत के बाद लगा कि पूरे राजस्थान की बहनों से संवाद होना चाहिए. आपकी कहानियां राजस्थान की तस्वीर बदल रही है. सरकार आपके साथ खड़ी है.

सीएम का महिलाओं से संवाद
मुख्यमंत्री ने अलवर की शारदा बैरवा, बांसवाड़ा की निर्मला, गीता और अन्य लखपति दीदियों से संवाद किया. सभी ने बताया कि जहां कभी आमदनी कुछ नहीं थी और समाज में कुप्रथाओं से घिरी महिलाएं अपना स्टैंड नहीं ले पाती थी. आज वे हर महीने 15 से 20 हजार रुपये कमा रही हैं और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहता है. सीएम ने कहा कि कुछ बहनें लखपति से आगे बढ़कर मिलेनियर बनने की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं.

डिजिटल सशक्तिकरण की पहल
सीएम ने जयपुर की सुशीला देवी की तारीफ की, जो ब्लू पॉटरी के जरिए आत्मनिर्भर बनीं। वहीं करौली की अरुणा देवी के संघर्ष को भी सराहा. मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं. उन्होंने कहा कि अब हर बहन के हाथ में सिर्फ मेहनत ही नहीं, तकनीक भी होगी. इस दौरान डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में 10 लखपति दीदियों को टैबलेट भी वितरित किए गए.

सीएम ने गिनाई उपलब्धियां
19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण
12 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गईं
लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख
10 लाख से ज्यादा साइकिलें वितरित
सभी बहनों को सैनेटरी नैपकिन
राखी पर 2 दिन फ्री यात्रा
पीएम आवास योजना महिलाओं के नाम
राजनीति में 33% आरक्षण

कांग्रेस पर हमला
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योजनाएं या तो बनती नहीं थीं, और अगर बनती थीं तो 100 में से सिर्फ 15 पैसे ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाते जबकि आज शौचालय, गैस सिलेंडर और योजनाओं का पैसा सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है.

2047 के भारत में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम-उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि देश की महिलाएं अब शिक्षित और आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिन बेटियों ने कभी आगे बढ़ने का सपना नहीं देखा था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ने का अवसर दिया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी. पहले महिलाओं तक काम सीमित था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है.

कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जिसकी घोषणा उन्होंने अगस्त 2023 में लाल किले से की थी. पहले महिलाओं का काम घर और खेती तक सीमित था, लेकिन आज स्किल डेवलपमेंट ने आत्मविश्वास दिया है. महिलाएं खुद बैंक ऑपरेट तक संभाल रही हैं. प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदियों की पहचान हो चुकी है और इस अभियान में राजस्थान देश में तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर है.

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी लखपति दीदियों से अपील करते हुए कहा कि राजीविका से जुड़िए, आत्मनिर्भर बनिए. राजस्थान की तकदीर बदलने की इस यात्रा में सरकार पूरी ताकत से आपके साथ है.
