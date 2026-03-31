राजस्थान सरकार का ड्रग्स पर सख्त एक्शन प्लान, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान तेज

Rajasthan Drug Action Plan: राजस्थान सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई NCORD बैठक में 1 से 30 अप्रैल तक राज्यव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया गया.
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Rajasthan Anti Drug Campaign: प्रदेश में ड्रग्स और मादक पदार्थों के खिलाफ अब सख्त और समन्वित कार्रवाई तेज की जाएगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि ड्रग्स जैसी सामाजिक बुराई पर नियंत्रण के लिए सभी विभागों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी बेहद जरूरी है.
इसी के तहत 1 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर पुलिस थानों के मालखानों में जब्त ड्रग्स और मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया जाएगा. इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल हुए वाहनों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं. गैरकानूनी खेती पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कृषि, राजस्व और वन विभाग को निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थों की खेती करते पाया जाता है, तो उसे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाए.
साथ ही जिला कलेक्टरों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रग्स की तस्करी और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए “चौतरफा प्रहार” जरूरी है. इसके लिए सभी विभागों और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ सतर्कता बरतने को कहा गया है. स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया.
बैठक के दौरान उन्होंने मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (MANAS) की हेल्पलाइन 1933 पर कॉल कर उसकी कार्यप्रणाली की जांच की और निर्देश दिए कि इस नंबर का स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसके अलावा रेलवे में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ, कस्टम विभाग की डीआरआई से प्रकरणों की नियमित रिपोर्टिंग, तथा नारकोटिक्स विभाग के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए.
सीमा सुरक्षा बल को अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी पर नजर रखने और हॉटस्पॉट चिन्हित करने को कहा गया. बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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