राजस्थान में हजारों गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पोषण लाभ

Nutri Kit for Pregnant Women: राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे की सेहत सुधारने के लिए एक नई योजना शुरू की है. जुलाई से पूरे प्रदेश में 'सुपोषण न्यूट्री किट योजना' लागू होगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 01, 2026, 12:22 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 12:22 PM IST

राजस्थान में हजारों गर्भवती महिलाओं को मिलेगा पोषण लाभ

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए एक नई और अनोखी योजना शुरू करने का ऐलान किया है. पूरे प्रदेश में 'सुपोषण न्यूट्री किट योजना' लागू होगी, जिसमें गरीब और मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष पोषण किट दी जाएगी. यह योजना यूनिसेफ की पोषण गाइडलाइंस पर आधारित है और आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चलाई जाएगी. इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण और दूर-दराज की महिलाओं को मिलेगा.

योजना के तहत गर्भावस्था के आखिरी पांच महीनों में महिलाओं को हर महीने एक न्यूट्री किट मिलेगी. प्रत्येक लाभार्थी पर सरकार 1064 रुपये खर्च करेगी. किट में छह तरह की पौष्टिक चीजें होंगी – 1 किलो देसी घी, 500 ग्राम खजूर, मखाने या अन्य ड्राई फ्रूट्स, गुड़, रोस्टेड चना और मूंगफली. ये सामग्री स्थानीय जलवायु और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं. इनमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर होंगे. किट का वजन करीब 3 किलो होगा, जो मां और बच्चे दोनों के लिए संजीवनी का काम करेगी.

वितरण में पारदर्शिता के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS) तकनीक का इस्तेमाल होगा. किट केवल पंजीकृत महिला को ही मिलेगी, परिवार का कोई अन्य सदस्य इसे नहीं ले सकेगा. इससे गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और सही महिला तक लाभ पहुंचेगा. महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की पूरी तैयारी कर रहा है.

यह योजना हजारों गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी. कुपोषण से जूझ रही महिलाओं को घर बैठे पौष्टिक आहार मिलेगा. बच्चे का जन्म स्वस्थ होगा और मां की सेहत भी मजबूत रहेगी. सरकार का कहना है कि यह योजना राजस्थान को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

नए साल पर यह योजना शुरू होने से महिलाओं और उनके परिवारों में खुशी की लहर है. विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग शुरू कर दी है. जुलाई से किट वितरण शुरू हो जाएगा. यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुधारेंगी, बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बनाएगी.




